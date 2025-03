Italiano si gode il Bologna, Zanetti recrimina: "C'era un rigore lampante"

La rabbia di Zanetti

"Non voglio spingere molto sull’arbitro, sul rigore di Bradaric credo sia lampante, poi con la gestione del cartellino facile è normale che succedano queste cose. Giornata difficile anche per queste cose. Non ci piace perdere, la squadra ha dato tutto e ha reagito in maniera positiva anche in dieci. Oggi è stata una giornata in cui il Bologna ha creato poco, abbiamo subito due gol su degli errori. Abbiamo provato a riprenderla, ma non ci siamo riusciti. Abbiamo modificato il modo di difendere per proteggere i nostri difensori, ma questa fase dipende da tutta la squadra. Considerando che abbiamo incontrato Inter, Milan, Juventus e Atalanta, abbiamo speso tanto nelle ultime partite.Dobbiamo restare sul pezzo, i ragazzi stanno dimostrato di essere una vera squadra". A dirlo è il tecnico del Verona, Paolo Zanetti, ai microfoni di Dazn al termine della partita persa 2-1 al 'Bentegodi' contro il Bologna. "Abbiamo perso Tengstedt per un mese e mezzo, oggi mi ha sorpreso. Ho dovuto forzare il suo cambio, ma è entrato benissimo così come Mosquera. Casper per noi è un giocatore importantissimo. Stiamo recuperando anche Serdar, per arrivare all'obiettivo abbiamo bisogno di tutti i nostri migliori giocatori", conclude l'allenatore gialloblù".