Italiano, Bologna-Lazio e sguardo Champions: "L'obiettivo è dichiarato"

L'obiettivo è chiaro e il Bologna si è dichiarato: "Tornare in Europa". I punti di distanza dal quarto posto della Juventus sono appena due e c'è modo di continuare a sognare grazie anche a un Dall'Ara che spinge con grande entusiasmo. Al netto di un calendario difficile con tantissimi scontri diretti, compreso quello con i bianconeri di maggio proprio in casa, la volontà dei rossoblù e di Italiano è quella di affrontare le ultime gare "al massimo di quello che possiamo". Il primo scoglio da superare è la Lazio di Baroni , sicuramente un esame importante per capire quale sarà la strada del Bologna da qui alla fine.

Italiano, conferenza Bologna-Lazio

Vincenzo Italiano ha analizzato il prossimo avversario da affrontare: "Siamo concentrati sulla Lazio, avversario di grande livello. Servirà affrontarla con la massima qualità e attenzione, in casa ci esprimiamo bene. All'andata ci hanno messo in difficoltà e noi ci abbiamo messo del nostro. È stata la prima settimana con tutti i giocatori a disposizione, tutti i 24 di movimento. Dobbiamo alzare comunque il livello della qualità e mantenere forza sulle palle inattive". Sui dettagli della partita: "Il dettaglio fa la differenza. Sarà importante quello che andremo a esprimere in termini di fame, di grinta. Ho visto bene i ragazzi in settimana, queste tre vittorie ci hanno permesso di lavorare con il sorriso. Dovremo mettere in difficoltà la Lazio".

Sull'abbondanza in attacco: "Avere più soluzioni è importante, soprattutto gente che può adattarsi anche in altre posizioni diverse dalla propria. Aver recuperato Odgaard in quella zona ci permette di lavorare in tanti modi e ci porta diversi vantaggi. Con tutti a disposizione ti permette di aggiustare qualcosa e durante la gara vediamo cosa accade, importante farsi trovare pronti". Sulle pressione: "Dopo il ko di Parma abbiamo reagito, e vogliamo cercare la crescita in questi due mesi che mancano. Migliorare tutto quello che è migliorabile. Giochiamo contro una delle squadre più forti in Italia in questo momento e proveremo a farci trovare pronti". Su Baroni e il momento: "È stato mio compagno di squadra e vice allenatore a Verona, lo saluterò volentieri e sta facendo grandi cose. Siamo due tecnici che cercano di dare il massimo, con grande professionalità e curando molto bene i dettagli. In Italia il livello è altissimo e da Coverciano vengono fuori allenatori di valore, significa che qualcuno bravo riusciamo a sfornarlo".