Italiano, il Bologna risogna la Champions: "Ora il ciclo di scontri diretti"

Vincenzo Italiano è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare la netta vittoria per 5-0 sulla Lazio nello scontro diretto per un posto nella prossima Champions . Il tecnico del Bologna ha dichiarato: "La classifica è bellissima e se giochiamo così possiamo toglierci belle soddisfazioni. Ma il campionato è ancora lungo e abbiamo un calendario complicato. Dobbiamo tenere i piedi per terra e pensare alla prossima, perché questo è solo il primo di una lunga serie di scontri diretti".

Le parole di Italiano

"Oggi iniziavamo un ciclo di partite dure, abbiamo ancora le prime 7-8 del campionato da affrontare. Questo risultato è frutto di una settimana in cui abbiamo preparato la partita con massima attenzione e applicazione, perché temevamo la Lazio, i ragazzi questo l'hanno fatto vedere per intensità e per attenzione, concedendo poco. La qualità l'hanno tirata fuori tutti quelli che hanno partecipato a questa gara, quando arrivano risultati così rotondi vuol dire aver messo grandi qualità e aver sbagliato poco a livello tecnico. Qualche soddisfazione possiamo togliercela non tralasciando il fatto che dobbiamo incontrare squadre che stanno in alto in classifica, dobbiamo pedalare". Italiano ha poi concluso così: "Quando si parla di squadra non sono solo gli undici che vanno in campo, questa settimana abbiamo fatto sei sedute con 24 giocatori di movimento. E' quella la squadra che si presenta allo stadio, alla fine oggi hanno giocato in sedici ma ad esultare andavano tutti. Questo è un gruppo coeso e compatto da anni, ha grande attaccamento e senso di appartenenza e questo secondo me fa la differenza".