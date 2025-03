Beautyfarm Bologna: rigenerati giocatori “scartati” dai club rivali

Simpaticamente potremmo definirla la beauty farm della Serie A. Dalle parti di Casteldebole ci dev’essere nell’aria qualcosa di potente e rigenerante, visto che diversi calciatori ceduti o lasciati andare via a cuor leggero dalle dirette competitor dei rossoblù per un posto in Europa, ora sono tornati a brillare facendo proprio le fortune della squadra allenata da Vincenzo Italiano. Il Bologna sogna