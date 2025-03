Italiano dopo Saputo, a Bologna c'è ancora Motta: “Sempre sgradevole mollare”

Dopo la sosta per le nazionali prende il via lo sprint finale e il Bologna è in piena corsa Champions League , come lo scorso anno, o forse anche meglio. Il prossimo avversario sarà il Venezia , prima del tour de force che vedrà i rossoblù affrontare Napoli , Atalanta e Inter . Nella conferenza stampa di vigilia, Vincenzo Italiano ha fatto il punto della situazione e ha colto l'occasione per commentare il recente esonero di Thiago Motta e le parole del presidente Saputo , di elogio per lui e molto dure per l'ex allenatore.

Verso Venezia-Bologna, la conferenza di Italiano

Il Venezia è una squadra che vende cara la pelle e Italiano lo sa benissimo: "Partita difficile, come tutte in Serie A toste, vedendo gli ultimi risultati del Venezia dovremo andare a fare una grande partita. Ognuno ha fame per il proprio obiettivo e tutti metteranno in campo i propri valori, ognuno per il proprio obiettivo. Dovremo prepararci bene dal punto di vista mentale e controbattere colpo su colpo. Mi dispiace che durante la sosta non abbiamo avuto tutti a disposizione, sono arrivati solo oggi i sudamericani, ma è normale tutti hanno queste difficoltà e dobbiamo affrontarle". Una trasferta che però è stata vietata ai residenti nella provincia di Bologna: "Evitiamo il discorso, quei pochi che ci saranno mi auguro che si faranno sentire, cercheremo di dare qualcosa in più anche per quelli che sono potuti arrivare a Venezia. Ci mancherà questa nostra "benzina" che ci ha spinto tanto nelle ultime partite ma cercheremo di dare il massimo lo stesso". Si è parlato sin da subito di "Bologna di Italiano", un legame nato immediatamente: "Se vuoi sapere un momento in particolare... quella partita con il Dortmund, l'abbiamo ribaltata ed è venuto fuori il carattere della squadra, con quella vittoria abbiamo cavalcato l'onda e l'entusiasmo che c'è in città, da lì secondo me si è innalzata tantissimo la consapevolezza e sta durando. Quello è stato un episodio che ci ha permesso di vincere, da lì è venuta fuori quella marcia in più che stiamo facendo vedere anche adesso".

Il campo è più corto del solito, sarà un problema? "Queste dimensioni del campo, questo momento in cui ci affrontiamo noi e il Venezia... Ci sarà grande intensità nella partita, dovremo stare attenti alle seconde palle, ci sarà bisogno di arrivare direttamente sui nostri attaccanti. Oggi il primo giorno con il gruppo squadra al completo quello che potevamo fare l'abbiamo fatto". Intanto c'è stata una piccola "rivoluzione" nello spogliatoio: la musica prima delle partite non deve mai mancare: "I tuoi calciatori in primis ti lanciano informazioni, ti danno spunti per dare e togliere qualcosina, poi ci sono anche gli avversari che ti permettono di modificare. Questo episodio della musica... loro sono abituati, io non lo ero, abbiamo trovato la quadra e capisco cosa intendono, ognuno trova la sua energia attraverso quel suono. Ora mi sono accodato, se non trovo la musica l'accendo io".