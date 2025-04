Italiano: "Bologna, Champions difficile ma che reazione! Peccato per Castro"© .

"Sono felice, perchè ho visto un secondo tempo grandioso da parte dei miei ragazzi. Diamo continuità non solo di risultati, ma anche di prestazioni. Il Napoli è una delle squadre più forti del campionato e questo punto ha valore. La reazione avuta oggi allo svantaggio ci lascia ben sperare". Queste le parole di Vincenzo Italiano , allenatore del Bologna , ai microfoni di Dazn, dopo il pareggio per 1-1 contro il Napoli .

Le parole di Italiano dopo Bologna-Italiano

"L'occasione di Castro nel finale era da tre punti. Quel pallone, se fosse entrato, avrebbe premiato il nostro ottimo secondo tempo. In generale, potevamo sfruttare meglio qualche pallone in più buttato in area avversaria. Nel primo tempo hanno giocato meglio loro, ma poi nella ripresa siamo riusciti a giocare un calcio arrembante e a tenerli nella loro metacampo". Italiano ha poi così parlato del finale di stagione del suo Bologna: "Uno per tutti, tutti per uno: questo deve essere il nostro slogan da qui alla fine. L'atteggiamento e la mentalità di oggi vanno mantenuti sino a fine campionato. Abbiamo un calendario difficile contro le migliori del campionato, ma tutti i ragazzi rispondono sempre presente e danno l'anima anche se devono giocare cinque minuti".