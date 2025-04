Bologna Sartori...ale tra colpi e plusvalenze: Castro, Ndoye e non solo

Bologna, rivoluzione con Sartori

Tra coloro che fanno gola in giro per l’Europa c’è, sicuramente, l’esterno d’attacco Dan Ndoye. Il gioiello svizzero era stato richiesto dal Napoli nell’ultima finestra invernale; mentre in estate avevano bussato alla porta di Sartori Inter e Manchester United. A tutti è stata risposta la medesima cosa: “È incedibile”. Tanto che il suo valore è lievitato dai 10 milioni sborsati nell’agosto del 2023 per ingaggiarlo dal Basilea agli attuali 35. Pure la campagna acquisti dell’ultima estate entra nel novero di quelle da ricordare. In particolare per la scommessa vinta Juan Miranda. Il terzino sinistro classe 2000 è stato portato a Casteldebole a parametro zero e in questo momento non è detto che bastino 15 milioni per strapparlo agli emiliani. Chapeau. Gli applausi per Sartori valgono doppio; poiché il dt rossoblù ha puntato con decisione sull’ex Betis dopo che il Milan l’aveva bocciato. Incedibile ma vero. Il laterale mancino era stato bloccato dai rossoneri, che però al momento di chiudere e passare alle cose formali si sono tirati indietro. Un’occasione troppo ghiotta da sprecare e Sartori ne ha approfittato. Per la gioia degli attaccanti della squadra di Italiano che hanno già beneficiato di ben 6 assist da parte della medaglia d’oro con la nazionale spagnola alle ultime Olimpiadi. Insomma, potenzialmente il Bologna può fare il pieno di plusvalenze ma non è questo il piano di Saputo. Anzi il patron canadese punta a consolidarsi in alto, replicando il cammino fatto nell’ultimo lustro dall’Atalanta. In tal senso chi meglio di Sartori sa come si fa. E sotto le Due Torri non hanno perso tempo, blindando il Responsabile dell’Area Tecnica col rinnovo fino al 2027. Questo Bologna che veleggia verso la qualificazione-bis in Champions e sogna di alzare al cielo la Coppa Italia (finale ipotecata dopo il 3-0 nella semifinale d’andata contro l’Empoli) porta la firma indelebile di Sartori. Skorupski (ieri ufficializzato il rinnovo fino al 2026, ma fuori tre settimane così come Ferguson: entrambi si sono infortunati contro il Napoli), De Silvestri e Orsolini, infatti, sono gli unici elementi non acquistati nel triennio targato Sartori. Anche se il numero 7 rossoblù era stato portato all’Atalanta proprio dall’attuale dt bolognese. Tradotto: a non credere in lui a Bergamo era stato qualcun altro (Gasperini).