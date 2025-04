Bologna, Italiano: "Atalanta, ma quale crisi! Lotta Champions, vogliamo..."

Atalanta-Bologna, parla Italiano

Così Italiano in sala stampa, con il tecnico che non vuole sentir parlare di spareggio Champions: "È soltanto il primo di sette spareggi. Una partita dove ci si gioca un posto per l'alta classifica e quando ci si gioca qualcosa di così grande sono partite difficili. L'Atalanta è una delle squadre più forti del campionato e devi stare attento nel curare tutti i dettagli, anche i minimi. Dovremo tenere alta l'attenzione. È un momento in cui stiamo dando continuità in termini di punti e prestazioni e sarà quello l'obiettivo di domani: cercare di continuare su questi livelli". Sulla squadra di Gasperini: "Non è una questione di singoli. L'Atalanta inizia a riempire l'area di rigore con tanti uomini e tutti sono pericolosi, aggressivi, riconquistano palloni, quindi meno riusciremo a stare nella loro zona di comfort e meno pericoli subiremo, ma tanto so già che avremo momenti dove soffriremo anche se l'abbiamo preparata nei minimi dettagli". Ancora non al top Castro: "È qualcosa che in questo momento non gli ha permesso di essere al massimo, non è al 100%: Thijs (Dallinga) sta sfruttando la sua opportunità. Trascinare un problema e mandare in campo un giocatore al 3% quando quando ne hai uno che può andare molto più forte si preferisce, nella mia idea, chi può dare un apporto diverso. Però Santi anche a mezzo servizio è un animale, un uomo squadra e da questo punto di vista non c'è problema".

Sull'impostazione della gara invece: "Ci vorrà rande qualità anche in difesa. Mi aspetto come al solito partite di grande ritmo, intense, apertissime: sono convinto sarà così, ma mi auguro che la nostra crescita continui. Stiamo avendo una bella iniezione da chi subentra e se vogliamo competere con loro dobbiamo archiviare il passato perché domani avremo un'altra partita ad alto coefficiente di maturità e io penso che la squadra sia maturata molto". Come detto proprio dal tecnico spesso decisivi nel Bologna i calciatori entrati a gara in corso: "Bello parlare di queste cose, perché per me deve essere un principio per una squadra che vuole fare risultato. Avere subentranti che hanno la mentalità giusta ti dà la possibilità di non togliere qualità dal campo e mantenere l'intensità. In questo momento da questo punto di vista stiamo facendo bene".