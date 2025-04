Italiano: “Bologna in Champions capolavoro. Thuram? Non cambia nulla”

Il Bologna si prepara ad ospitare l' Inter allo Stadio Renato Dall'Ara nella domenica di Pasqua di Serie A . Una partita potenzialmente decisiva sia per la lotta alla Champions League, con i rossoblù scivolati al quinto posto in classifica, sia per lo scudetto. Alla vigilia della gara, in programma alle 18:00, Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa.

Bologna, Italiano: "Non mi piace l'ossessione Champions"

L'allenatore ha rimarcato l'importanza della gara per l'obiettivo stagionale: "Mi piacerebbe che fosse un treno per l'Europa, senza continuare a parlare sempre di Champions. L'obiettivo è l'Europa, poi vedremo quale coppa. Se dovessimo fare la Champions bene, capolavoro, ma l'obiettivo del Bologna è entrare in Europa. Il passo falso di Bergamo capita, lo abbiamo archiviato. Sono zone di classifica in cui bisogna andare a velocità supersonica, continuando a giocare ad un certo livello, pensando partita per partita. Quando stai in quelle zone non devi sbagliare, ma se capita si archivia e si pensa alla prossima. Non mi piace sentire di questa continua ossessione di perdere punti per la Champions, poi vedremo quello che accadrà. Abbiamo anche una gara di semifinale di Coppa Italia importante. Nel secondo tempo contro l'Atalanta abbiamo reagito, dobbiamo recuperare qualche giocatore importante, battaglieremo in questo finale di stagione. Dubbi? Sono sempre su quelli che non sono al massimo della forma, domani parlerò con alcuni. Vedremo come stiamo, abbiamo una settimana con impegni importanti. Decidiamo domani".

Italiano: "Inter tra le più forti al Mondo"

Quindi sul momento della squadra: "Dobbiamo approcciarla in maniera diversa. ABergamo sui primi due gol dovevamo metterci una pezza, l'approccio non è stato all'altezza della situazione. La reazione però c'è stata, siamo rimasti in partita e abbiamo provato anche soluzioni diverse con i calciatori che sono entrati. Non abbiamo trovato il gol per riaprirla, ma due mesi e mezzo giocati ad altissimo livello non vengono distrutti da una prestazione contro una squadra forte come l'Atalanta. Il calendario è difficile e complicato, ma dobbiamo cambiare l'approccio. La fiducia c'è e non deve mai mancare. Domani affrontiamo una delle squadre più forti del mondo, le prestazioni contro il Bayern sono state di altissimo livello".