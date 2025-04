Italiano: "Bologna nella storia! Manca un passo ma non fate arrabbiare il Milan"

Dopo 51 anni il Bologna torna in finale di Coppa Italia dove il prossimo 14 maggio affronterà il Milan . Vincenzo Italiano festeggia a fine partita conquistando la quarta finale raggiunta negli ultimi due anni solari da allenatore. La prima con il Bologna, visto che le ultime tre le ha tutte giocate guidando la Fiorentina . Due nella stagione 2022/23, quella di Coppa Italia contro l' Inter e poi contro il West Ham in Conference League, e un'altra nella passata annata calcistica, di nuovo nella terza competizione europea ma contro i greci dell'Olympiacos, a casa loro.

"Manca un altro passo, ma siamo nella storia"

Il tecnico del Bologna commenta ai microfoni di Mediaset: "Era un obiettivo, il sogno di questa città e della società: abbiamo onorato fin dall'inizio questa competizione, quando si arriva al rush finale interessa a tutti arrivare in fondo. Dedichiamo questa finale alla gente di Bologna, che ci spinge tantissimo. Sono felice per questo obiettivo, quando ho conosciuto la proprietà aveva il desiderio di arrivare in fondo a questa coppa e ci siamo riusciti. Manca un altro passo, però siamo già entrati nella storia: portare questo entusiasmo nella capitale è motivo d'orgoglio. All'inizio c'era un po' di diffidenza ma è normale quando cambia l'allenatore e quattro pilastri. La Champions ci ha dato tantissimo, permettendoci di crescere in campionato e arrivare a questo obiettivo bellissimo".