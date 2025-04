Orsolini, il Milan torna alla carica. E con il Bologna sarà duello per Okoli

Milan, le altre mosse di mercato

Motivo per cui, a cavallo delle due sfide contro il Bologna, potrebbe materializzarsi l’occasione giusta per i dirigenti milanisti per tornare alla carica per il classe 1997. Orsonaldo ma non solo: le traiettorie di mercato tra Milan e Bologna potrebbero incrociarsi pure nella corsa a un difensore italiano, che punta in estate a rientrare in Serie A dopo la retrocessione del suo Leicester in Championship. Parliamo di Caleb Okoli, classe 2001 già convocato più volte in Nazionale dal ct Spalletti. Gli emiliani fanno sul serio, ma occhio anche al Diavolo che l’ha fatto monitorare recentemente. L’ex Atalanta in rossonero potrebbe prendere il posto di uno tra Thiaw e Tomori che vantano pretendenti all’estero. Il tedesco piace a Leverkusen e Bayern Monaco; mentre per l’ex Chelsea potrebbero tornare alla carica da Oltremanica dopo il no di gennaio al Tottenham. Infine sarà lontano a Milanello il futuro di due talenti che in questa stagione hanno militato nelle fila del Milan Futuro. L’esterno offensivo Bobby Omoregbe (in scadenza a giugno) appare, infatti, destinato a volare all’estero a parametro zero; mentre il capitano dell’Under 23 rossonera Andrei Coubis è finito nel mirino del Genoa. I rossoblù sono pronti a replicare l’operazione Cuenca chiusa a gennaio coi rossoneri, lasciando alla società di via Aldo Rossi una percentuale sulla futura vendita, oltre a un piccolo indennizzo per il cartellino.