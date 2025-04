Bologna, altro infortunio: Italiano perde anche un top contro la Juve

Archiviata la storica conquista della finale di Coppa Italia , dove il Bologna affronterà il Milan , gli emiliani sono tornati con i piedi per terra. Dopo l'infortunio di Holm , in casa rossoblù piove sul bagnato. Nelle scorse ore è stato ufficializzato l'infotunio di Dan Ndoye , che non è stato convocato per la partita di lunedì contro l'Udinese. Secondo le prime valutazioni, la sua assenza contro la Juventus nel match del prossimo 4 maggio è quasi certa.

Infortunio Ndoye: dettagli e tempi di recupero

Secondo quanto trapelato nelle scorse ore, per Ndoye si tratterebbe di un risentimento alla coscia sinistra accusato nella giornata di sabato e confermato poi dal club. I tempi di recupero sono stimati in 2-3 settimane e l'obiettivo è quello di averlo a piena disposizione per il 14 maggio, data della finale di Coppa Italia. Molto basse, almeno ad oggi, le possibilità per Vincenzo Italiano di poter sfuttare il calciatore nell'importante match contro la Juventus in programma domenica 4 maggio.