“Motta-Juve, non mi spiego il perché. Orsolini? Nessuno è incedibile”

Fenucci sul mercato del Bologna

A proposito di mercato rivela: "Offerte per Orsolini? Come ho già detto in passato, è un figlio di Bologna. In passato, quando abbiamo ricevuto richieste, abbiamo sempre detto che sarebbe rimasto e lui è rimasto volentieri. Come per gli altri il mercato per adesso non esiste. Nessuno è incedibile, ma del mercato credo se ne debba parlare quando sono i momenti giusti. Alla fine non c'è squadra al mondo che non cresca anche vendendo calciatori. Però anche l'anno scorso mi ero lamentato del fatto che, nel finale di campionato, troppo spesso dai media, i nostri giocatori venivano accostati ad altre squadre. Questo crea un po' di fastidio". Infine, sull'idea di una Serie A a 18 squadre: "Tema che va affrontato in un'ottica complessiva, non si può limitare a una scelta numerica, 18 o 20 squadre. Il calcio mondiale deve fronteggiare una serie di sfide importanti: dal cambiamento del mondo media alla sostenibilità economica e ai calendari. Sarebbe necessaria una discussione tra leghe principali europee, Uefa e Fifa per capire che cosa vogliamo fare del calcio del futuro. Se i campionati domestici devono scendere da 20 a 18 per lasciare spazio ad altre partite, non ha senso. Se invece, in un ambito di armonizzazione complessiva dei calendari, tutte le leghe europee decidono di scendere a 18, comprese Liga e Premier League, allora è un discorso che può essere affrontato".