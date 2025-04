Italiano: "Bologna-Juve spareggio Champions, tiriamo fuori tutto"

"Nel primo tempo l'Udinese è partita forte, temevamo che succedesse così dopo il periodo negativo. Erano in casa e dovevano reagire, noi abbiamo vissuto un primo tempo sottotono e nella ripresa siamo usciti bene. Abbiamo creato i palloni per vincere la partita e non abbiamo trovato quel guizzo giusto da Orsolini, che nei minuti finali spesso ci ha regalato punti importanti, ma siamo soddisfatti. Siamo entrati nella loro metà campo, abbiamo avuto grande personalità e abbiamo mosso la classifica con un punto. Siamo tutte lì, chi sbaglierà meno otterrà un quarto posto importante. La gara da squalificato? Mai più, è troppo difficile vivere la partita dalla tribuna". Così Vincenzo Italiano , squalificato quest'oggi, ai microfoni di Dazn dopo lo 0-0 tra il Bologna e l'Udinese .

Le parole di Italiano dopo Udinese-Bologna

I felsinei restano aggrappati al sogno della Champions League e Italiano continua a crederci: "Finire in crescendo dice tanto della nostra gara, vuol dire che siamo dentro mentalmente e non spariamo dalle partite, consegnandole all'avversario. Il nostro cavallo di battaglia è la capacità di rimetterci al centro della gara nella ripresa, con un pizzico di fortuna in più avremmo potuto vincerla. Nelle ultime quattro partite dovremo tirare fuori qualcosa di importante: saranno quattro match tiratissimi, con la Juventus è già uno spareggio. Questa rincorsa ci ha messo lì con le prime, ora vogliamo rimanerci". Il Bologna dovrà però rimanere concentrato e non farsi distrarre dall'imminente finale di Coppa Italia, come ricorda Italiano: "Giocarci tanto in campionato ci consentirà di tenere la spina attaccata e arrivare a quella finale con grande autostima e consapevolezza. Abbiamo un obiettivo importante da giocarci, sono contento di essere in gioco su due fronti. Prima della finale, dovremo fare tanti punti: abbiamo la Juve e il Milan, non possiamo perdere la concentrazione"