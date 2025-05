Italiano: "Juve senza Vlahovic un vantaggio, ma Tudor non si domina"

Italiano e i dubbi tattici: le ultime

Come ci arriva il Bologna a questo importante appuntamento? "I ragazzi stanno bene, tranne Ndoye, Holm e Pedrola. I primi due li recupereremo presto mentre dispiace per Pedrola. Sono convinto, però, che domani faremo prestazione ma non finisce qui per me". Su Castro, Ferguson e Dallinga: "Castro da ieri sta molto meglio, non al 100% ma è più libero, più sciolto e l'ho visto molto bene. Arriva da un periodo lungo in cui non ha giocato partite intere, quindi non sarà al top della sua condizione però il dolore al piede è migliorato. Ferguson l'ho visto bene, questa settimana ha spinto ed è guarito al 100%. Dallinga per me si sta muovendo bene, e parlo rispetto a quando è arrivato all'inizio dell'anno, con e senza palla. In campionato sta faticando più che in coppa ma l'importante è che si lavori per la squadra, e lui lo sta facendo. Non soffermiamoci solo sulla fase realizzativa di un attaccante: lui ora sta dando tanto alla squadra. Dallinga e Castro sono i nostri numeri 9: Santiago sta tornando e Dallinga sta migliorando".