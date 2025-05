Orsolini: "Bologna rompiscatole. Tra Coppa Italia e Champions scelgo..."

"Champions o Coppa Italia? Vorrei provare a prenderle entrambe, ma se dovessi scegliere preferirei un trofeo che nella mia carriera manca". Così Riccardo Orsolini, attaccante del Bologna, intervenuto ai microfoni di SkySport in vista del doppio confronto con il Milan in campionato e Coppa Italia. "Saranno giorni infuocati perché preparare la doppia sfida contro il Milan non sarà facile - ha aggiunto - né per noi e né per loro. Bisognerà, al di là delle strategie, cercare di essere concentrati e lucidi per quanto possibile per portarle a casa entrambe".