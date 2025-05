"Questa sera sei...Bologna", Cremonini scatenato per la vittoria della Coppa Italia

Il Bologna ha conquistato il 14 maggio la Coppa Italia battendo il Milan 1-0 allo Stadio Olimpico di Roma. Un trofeo tanto agognata dal club e che è arrivata dopo ben 51 anni dall’ultima vittoria. Tra i tifosi rossoblu ad esultare c'era anche Cesare Cremonini , che ha seguito con trasporto la finale e, dopo la fine della partita, è sceso in campo per abbracciare i giocatori.

Cremonini, il gesto social dopo la vittoria del Bologna

Visibilmente commosso, ha condiviso il momento sul suo account Instagram, dove si legge: "Questa sera sei… Bologna!" ed ancora: "14.05.25. Roma, Stadio Olimpico. Il Bologna di Vincenzo Italiano vince la Coppa Italia". Il cantante ha dedicato il trionfo della sua squadra del cuore al padre Giovanni, scomparso nel 2019: "Sono andato a dargli un bacio al cimitero la sera prima della partita, sognando che vincessero anche per lui", ha scritto. Valentino Rossi lo ha preso in giro tra i commenti scrivendogli "Impazzito". ll brano "Poetica" di Cremonini, spesso intonato dai tifosi allo stadio Dall’Ara, è ormai diventato un inno non ufficiale della tifoseria bolognese, simbolo del legame profondo tra l’artista e la sua città.