Sartori: “Italiano diverso da Motta, la squadra ci ha messo un po’ a capirlo”

Bologna è ancora in festa per la vittoria della Coppa Italia contro il Milan. Un successo figlio di un grande progetto portato avanti dalla famiglia Saputo e dal dirigente Sartori oltre a tutte le persone che fanno parte della società. Un percorso coronato ora da un trofeo che mancava da 51 anni. Anche se la stagione dei felsinei non è partita nel migliore dei modi, con la squadra che all'inizio ha faticato ad assorbire le idee di Italiano dopo il grande precedente anno sotto la guida di Thiago Motta. E il responsabile dell'area tecnica del club ne ha parlato a Sky Sport.