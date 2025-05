Bologna, Italiano fa il punto sul futuro: "Presto metteremo tutto a posto"

Seppur indolore, termina con una sconfitta, la terza consecutiva, la stagione del Bologna . I rossoblù sarebbero fuori dalle coppe europee ma in virtù del successo in Coppa Italia conquistano la qualificazione alla prossima Europa League. Al Dall'Ara il Genoa si impone con il punteggio di 3-1 archiviando la pratica già nella prima frazione di gioco con la rete di Vitinha e la doppietta del giovane Venturino . Nella ripresa il solito Orsolini (15° centro in campionato, di gran lunga il migliore dei suoi davanti a Castro e Ndoye a quota otto) rende il passivo meno pesante.

Italiano dopo Bologna-Genoa

Vincenzo Italiano ha schierato la 51ª formazione diversa in altrettante gare stagionali: un dato che certifica la profondità della rosa degli emiliani e la capacità dell'allenatore di far sentire tutti protagonisti. Al termine del match, ai microfoni di Dazn, ha commentato: "Oggi abbiamo continuato ancora sulla scia della partita di Firenze, dove abbiamo staccato la spina. Non volevamo fare quella figura nel primo tempo, ma gli obiettivi li abbiamo raggiunti e abbiamo conquistato un trofeo importante. Ci può staer un calo di attenzione, ma ora è giusto festeggiare perché abbiamo fatto una grande stagione. Siamo riusciti a riempire la piazza, era l'obiettivo che ci eravamo prefissati. La Champions era difficile, il campionato improbabile. Ci siamo concentrati sulla Coppa Italia e abbiamo dato tutto. L'unico mio pensiero - continua - era quello di colmare l'emorragia di finali perse, a Roma per 96' siamo stati tutto l'opposto di quello che siamo stati oggi. Ho gioito e me la sono goduta". Sul suo futuro spiega: "La gente adesso deve solo gioire, stiamo discutendo con la società. È il gioco delle parti, presto metteremo tutto apposto".