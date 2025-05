Italiano resta a Bologna e rinnova: annuncio ufficiale e firma

Il Milan e la priorità Bologna

Come da prassi, a fine stagione è tempo di bilanci, riflessioni, proposte. Italiano era finito sul taccuino di diversi club, in particolare del Milan, dove il neo direttore sportivo Igli Tare lo aveva inserito tra i principali candidati per la panchina rossonera. Ma la volontà dell’allenatore ex Fiorentina è sempre stata chiara: dare continuità al progetto rossoblù. I colloqui con la dirigenza, avvenuti in un clima di trasparenza e reciproca stima, hanno confermato la volontà comune di proseguire insieme. Nessun tira e molla, nessuna attesa: l’incontro decisivo, avvenuto nella mattinata di mercoledì, si è concluso con una semplice stretta di mano. Un gesto simbolico ma eloquente, che racchiude rispetto, fiducia e riconoscenza.