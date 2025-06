Cesare Cremonini porta Riccardo Orsolini sul palco del Dall'Ara: la promessa mantenuta dopo la Coppa Italia

Per Cesare Cremonini, il capoluogo dell'Emilia Romagna non è solo la città natale ma un amore vero, simile a quello che canta quando parla di New York. Un sentimento condiviso con Riccardo Orsolini, calciatore del Bologna e protagonista assoluto della storica vittoria in Coppa Italia. Prima della finale contro il Milan, il cantante grande tifoso e appassionato dei rossoblù, aveva strappato una promessa all’attaccante: se il club avesse ottenuto la tanto agognata vittoria, Orsolini sarebbe salito sul palco con lui durante il tour.