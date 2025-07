Immobile-Bologna, ai dettagli l'arrivo dell'ex Lazio. Novità per Bernardeschi

Il mercato non dorme mai, e a Bologna si sogna a occhi aperti. Dopo una stagione da incorniciare, culminata con la vittoria della Coppa Italia e la qualificazione in Europa League, il club rossoblù vuole alzare ulteriormente l’asticella. La dirigenza, guidata dal trio Sartori-Fenucci-Di Vaio, è al lavoro per costruire una squadra ancora più competitiva. E le notizie che arrivano fanno battere il cuore ai tifosi: Ciro Immobile e Federico Bernardeschi sono pronti a tornare in Serie A, con il rossoblù cucito sul petto.

Immobile al Bologna: da sogno a realtà

Ciro Immobile è ad un passo dal diventare un nuovo attaccante del Bologna. Una notizia che solo qualche settimana fa poteva sembrare una suggestione estiva, ma che ora è praticamente realtà. L’ex capitano della Lazio è attualmente a Istanbul per definire gli ultimi dettagli con il Besiktas, club che lo ha accolto un anno fa ma che ora è pronto a lasciarlo partire.

Il Bologna ha già da tempo trovato un’intesa con il classe 1990, e attendeva solo il via libera dal club turco per ufficializzare il tutto. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Immobile firmerà un contratto di un anno con opzione per il secondo: una formula intelligente, che tiene conto dell’età dell’attaccante ma anche della sua voglia di rimettersi in gioco ad alti livelli. Per i rossoblù, si tratta di un colpo importante. Un attaccante esperto, che conosce la Serie A, e che potrà guidare il gruppo anche in Europa, portando con sé la fame di chi vuole dimostrare di essere ancora decisivo.