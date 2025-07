Immobile a valanga sulla Serie A: "Bologna, qui per essere capocannoniere e andare al Mondiale"

La condizione fisica e la sfida alla Lazio

Fisicamente, dice di sentirsi "alla grande", e a chi gli chiede se torni per una rivincita personale risponde con determinazione: "Non sono uno che parla in tv o sui social. Preferisco far ricredere gli scettici sul campo". Nonostante una stagione da 15 gol in Turchia in Superlig, l’ex biancoceleste ammette di aver sentito affievolirsi qualcosa. "Non è stata una stagione deludente, ma dopo l'infortunio ho capito che avevo bisogno di stimoli diversi". Ora il passato lo attende già alla prima curva. All’orizzonte c’è la sfida con la Lazio, la squadra con cui ha condiviso otto anni di carriera. "Abbiamo fatto cose straordinarie. Sarà speciale riaffrontarla". Quanto agli obiettivi di squadra, l’idea è chiara: "Voglio dare tutto me stesso per riportare entusiasmo a Bologna. L’obiettivo è arrivare in primavera con la possibilità di giocarci tutto. Tutto, tranne la Supercoppa ovviamente", sorride.