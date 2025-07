Bologna, Orsolini dopo il no all’Arabia: “Preferisco la felicità ai soldi. E sul futuro..."

"No grazie. Preferisco la mia felicità ai soldi. Ho ancora un contratto di un anno e mezzo. Quanto al rinnovo fino al 2029 non ne abbiamo ancora parlato, per ora mi hanno detto solo: 'Vai su in ritiro e allenati'". A dirlo è Riccardo Orsolini, che dal ritiro di Valles ha risposto sul proprio futuro al Bologna, a cui l'attaccante classe '97 è legato contrattualmente fino al 30 giugno 2027. Reduce da una stagione coronata con il trionfo in Coppa Italia - e con annessa qualificazione in Europa League - il numero 7 rossoblù ha rifiutato l'opzione Arabia, che gli avrebbe portato nelle tasche 10 milioni di euro a stagione: di 25 milioni invece l'offerta dell'Al-Qadsiah ai Felsinei. "Sinceramente ora il club ha anche altre priorità, non so quando se ne parlerà - ha aggiunto - alla fine sono scelte personali, tutte da rispettare, ma non mi aspetto cose clamorose". L'azzurro ha inoltre risposto sulla telefonata ricevuta dal nuovo ct dell'Italia Rino Gattuso: "Sono rimasto molto contento della chiamata di Gattuso nei giorni scorsi. Abbiamo parlato della situazione e insomma è bello essersi rivisti azzurri".