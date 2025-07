Di Vaio e il mercato Bologna: "Ndoye? Ha apprezzamenti ma c'è il rinnovo sul tavolo"

Il Bologna continua a muoversi con grande determinazione sul mercato, rafforzando ulteriormente la rosa a disposizione dell’allenatore Italiano . Dopo l’arrivo di Immobile , il club felsineo ha chiuso anche per l’innesto di Bernardeschi , aumentando il tasso di esperienza e qualità offensiva della squadra. Operazioni che si aggiungono a quella di Vitik , difensore centrale prelevato alcune settimane fa per puntellare il reparto arretrato. Il direttore sportivo Di Vaio , intervenuto al Gala Dinner Benefico “United” , ha fatto il punto sulla campagna acquisti rossoblù, sottolineando la coerenza della strategia adottata e lasciando aperto più di uno spiraglio per nuovi innesti. Tra i nomi sul taccuino figura anche quello di Pobega , mentre per Ndoye si cerca di resistere alle sirene della Premier League e non solo. L'ex attaccante si è soffermato anche sull’arrivo di Immobile, a cui ha voluto raccontare in prima persona il valore dell’ambiente bolognese.

Di Vaio: "Con Bernardeschi e Immobile più esperienza"

Marco Di Vaio ha espresso soddisfazione per il mercato finora condotto: "Ho parlato con Ciro e anche con Federico, gli ho raccontato quello che ho vissuto io e quello che hanno vissuto Signori, Baggio e Gilardino. È una città che regala tanto. Abbiamo portato un po' di esperienza alla squadra, le motivazioni sono quelle giuste e vediamo cosa ci dirà il campo”. L’ex attaccante rossoblù ha ribadito come la società stia lavorando per costruire un gruppo solido, competitivo ma senza stravolgimenti.

Uno dei nomi che circolano con insistenza è quello di Pobega, centrocampista in uscita dal Milan: “È una idea, lo conosciamo bene e lui conosce bene l'allenatore, stiamo discutendo col Milan la possibilità di portarlo a casa a titolo definitivo”. Un’operazione che darebbe ulteriore spessore al centrocampo rossoblù. Il Bologna, in questo senso, mira a un mix equilibrato tra giovani di prospettiva e giocatori affermati, capaci di fare la differenza anche nei momenti chiave della stagione.

Ndoye-Nottingham e la verità di Di Vaio

Tra i calciatori più corteggiati in casa Bologna c’è Ndoye, protagonista di una buona stagione e finito sul taccuino di Napoli e Nottingham Forest. Di Vaio, però, ha voluto precisare: “Il ragazzo ha degli apprezzamenti, ma in maniera ufficiale di nessuna squadra. Stiamo anche parlando con lui della possibilità di prolungare e migliorare il suo contratto e c'è apertura anche da parte del ragazzo”. L’obiettivo della dirigenza è chiaro: “La volontà è mantenere la struttura della squadra, modificare il meno possibile”. Mantenere la spina dorsale del gruppo è un punto cardine della strategia rossoblù. In merito a possibili nuovi innesti, il nome di Asllani è emerso negli ultimi giorni, ma il ds ha gettato acqua sul fuoco: “Se andiamo dietro a tutto quello che scrivono… in questo momento siamo concentrati su noi stessi, su quello che è reale. I conti li faremo alla fine del mercato, siamo vigili su tutto ma contenti della squadra che abbiamo”.