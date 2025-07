Bernardeschi: "Insultato dalla mia famiglia per il fanta! Su Juve, Bologna, Orsolini e Mondiale..."

Bernardeschi: Bologna e Mondiale con l'Italia

Così inizia la conferenza di presentazione di Bernardeschi: "Voglio esprimere la mia gratitudine alla società, ai direttori, ai dirigenti e al mio agente per avermi offerto la possibilità di tornare in Italia, in un club che sta crescendo sempre più e che si è ormai consolidato. Mi avevano parlato di un gruppo molto unito, ma finché non ne ho fatto parte potevo basarmi esclusivamente sulle voci. Ora confermo che si tratta di un gruppo sano, composto da giovani e persone con principi seri: sono fiero di farne parte, mi hanno accolto in modo straordinario". Nei pensieri di Bernardeschi c'è sempre la Nazionale: "Vero che ho vinto un Europeo, ma non ho mai giocato un Mondiale: farò di tutto per esserci. Chiamata da Gattuso? Per ora no, ma sono stato via 3 anni, forse per quello: ci sta".

Il passato alla Juve

Poi un passo indietro, sulla scelta di andare via dalla Serie A per approdare in Canada: "Il campionato italiano mi è mancato, ma lo rifarei: è un'esperienza che non rimpiango, per me e per la mia famiglia". Ora il ritorno in Italia, al Bologna, da ex di due squadre rivali dei rossoblù, ovvero Fiorentina e Juventus: "Ringrazio i tifosi per l'accoglienza ricevuta: questa è una piazza calda, si percepisce l'entusiasmo e tocca a noi dimostrare qualcosa in più. Ho un rapporto meraviglioso col mio passato: includendo Crotone, dove sono stato in prestito, ho giocato in 4 club. Ci sta che qualcuno non abbia preso bene il mio addio alla Fiorentina, ma alla Juventus sono arrivato in una società importante raccogliendo diverse vittorie. Rispetto tutte le società in cui sono stato: alla Juve son diventato il calciatore e l'uomo che sono oggi, e dunque c'è molta gratitudine".