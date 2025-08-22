Italiano carica Bologna: "Strepitosi, ma si riparte da zero. Immobile? Affamato"

BOLOGNA - Dopo il successo nelal Coppa Italia della passata stagione il Bologna di Vincenzo Italiano vuole essere ancora protagonista in campionato. I rossoblù cominceranno la loro stagione sabato a Roma contro i giallorossi di Gasperini, l'allenatore degli emiliani nella conferenza stampa della vigilia: "Dobbiamo ripartire da zero. Siamo stati strepitosi a vincere la Coppa Italia e abbiamo preso tanti complimenti, ma ora riparte da zero. L'ho detto ai ragazzi. Non dobbiamo andare a dire che siamo quelli che hanno vinto. Adesso serve ripartire con la stessa voglia dell'anno scorso e proporre sempre il nostro pensiero calcistico. Abbiamo fatto un ottimo ritiro. Di certo abbiamo perso giocatori importanti, ma ne sono arrivati di altrettanti e cercheremo di inserirli in fretta e di dare fastidio a tutti,. L'obiettivo è non spegnere questo entusiasmo e questa empatia con tutto l'ambiente".

Obiettivi

"Si tratta di far capire ai ragazzi di mantenere alta l'attenzione, di essere attivi e focalizzati. Nel momento in cui perdiamo atteggiamento diventiamo una squadra vulnerabile. Dobbiamo curare meglio le due fasi di gioco per non far riaffiorare le difficoltà di inizio stagione scorsa. Quando siamo attenti e concentrati viene fuori il nostro valore. Gli obiettivi? Dovremo concentrarci sui primi 4-5 mesi e a gennaio essere dentro a tutte le competizioni. Il primo obiettivo è arrivare al primo semestre ancora in corsa".

Verso Roma

"C'è stato il cambio di allenatore, quindi avranno bisogno di tempo come accaduto a noi l'anno corso, ma affronteremo una squadra di grande qualità e sarà spinta da uno stadio incredibile. Poi con Gasperini sono sempre partite di ritmo e intensità. Mi aspetto una bella partita. Cercheremo di essere molto pericolosi davanti, mentre in difesa servirà tenere la spina attaccata perché scenderanno da ogni parte".

Su Immobile

"Anche lui come per Bernardeschi l'ho visto con grande entusiasmo. Ha grande ritmo, intensità, ha i dati di un ventenne. Io non ne faccio una questione di età e quindi con me casca bene. Continua a fare movimenti che gli hanno permesso di essere il bomber che è stato in tutti questi anni. L'ho visto affamato, mi auguro che sia ancora letale. L'ho trovato benissimo e sono felice di averlo a disposizione. Parla molto con i giovani, soprattutto con Castro e se Santi avrà l'intelligenza di apprendere i suoi insegnamenti crescerà moltissimo. Farà molti gol perché ha la voglia di un ragazzino".