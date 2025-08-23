Immobile, subito crac! Il Bologna perde il centravanti dopo mezz'ora con la Roma

Esordio amaro per Ciro Immobile, costretto ad abbandonare il campo dopo mezz’ora di gioco della prima giornata di campionato contro la Roma. A fermare l’ex Lazio, un problema muscolare accusato dopo uno scatto in profondità. L’attaccante classe ’90 si porta subito la mano alla coscia, lasciando pensare a uno stiramento. L'uscita dal campo è stata accompagnata dall'ironica esultanza dell'Olimpico, memore degli anni trascorsi dal centravanti del Bologna con la maglia dei rivali biancocelesti. Il calendario del Bologna prevede la sfida contro il Como in programma il 30 agosto al Dall'Ara (ore 18.30). A seguire, la sfida contro il Milan prevista per il 14 settembre.
Immobile: i numeri in carriera
Sono 634 le presenze complessive nella carriera di Immobile - reduce dalla stagione al Besiktas - di cui 340 con la maglia della Lazio. Con i biancocelesti, l'attaccante ha chiuso con un bilancio di 207 reti e 54 assist. Nel suo curriculum, anche le esperienze con Juventus (5 presenze in prima squadra e 55 con la formazione Primavera), Pescara, Torino, Genoa e Borussia Dortmund.