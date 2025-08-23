Immobile, subito crac! Il Bologna perde il centravanti dopo mezz'ora con la Roma

Immobile: i numeri in carriera

Sono 634 le presenze complessive nella carriera di Immobile - reduce dalla stagione al Besiktas - di cui 340 con la maglia della Lazio. Con i biancocelesti, l'attaccante ha chiuso con un bilancio di 207 reti e 54 assist. Nel suo curriculum, anche le esperienze con Juventus (5 presenze in prima squadra e 55 con la formazione Primavera), Pescara, Torino, Genoa e Borussia Dortmund.