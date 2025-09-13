Tuttosport.com

 Il Bologna blinda Lucumi: rinnovo e ingaggio super

Il centrale, ultimo a tornare alla base, sarà titolare a San Siro contro il Milan. Per lui pronto un contratto fino al 2029 e stipendio da 2 milioni a stagione
Stefano Budriesi
1 min
Bolognalucumi
Una sconfitta (a Roma giallorossa) e una vittoria (col Como). È iniziato così il cammino rossoblù in un avvio di campionato grandi firme. Mancherebbe il pareggio, che a parole nessuno firma mai in anticipo, ma che a San Siro col Milan è certo risultato non disdicevole. In attesa di un tris più abbordabile fino alla prossima sosta (Genoa, Lecce e Pisa), il Bologna sale a Milano in fiducia, malgrado i diversi assenti tra cui Ciro Immob

