Italiano avvisa Bernardeschi: "Forse se l'era dimenticato, deve sbrigarsi"

Una sconfitta e una vittoria: il Milan e il Bologna condividono lo stesso percorso fino a questo momento. Quella di San Siro sarà dunque una sfida già importante per capire a che punto sono le formazioni di Allegri e Italiano. Il tecnico dei rossoblù ha presentato la sfida nella consueta conferenza stampa della vigilia ponendo l'attenzione su vari aspetti. Tra questi anche lo stato di forma di Federico Bernardeschi , tornato in Italia dopo gli anni in Mls . Italiano ha esordito parlando proprio dei nuovi acquisti: "Avevamo la necessità di inserire alcuni giocatori nuovi e la sosta per le Nazionali ci ha rallentati per quanto riguarda Vitik, Heggem. Rowe ci sta mettendo molto impegno per iniziare a capire la lingua e poi per creare l'intesa con i compagni, sono contento per come ha approcciato e la voglia che ha di mettersi a disposizione".

"Io al Milan? Ho sempre detto che..."

Poi un passaggio sull'attuale stato di forma della squadra: "Secondo me abbiamo fatto un grande risultato con il Como, sebbene la prestazione fosse migliorabile, domani ci aspetta il Milan che senza coppe avrà la massima concentrazione per il campionato: il loro obiettivo è noto. Dovremo fare una grande prestazione per portare via punti da San Siro. Non so in che percentuale siamo ma stiamo crescendo e cercheremo di dimostrarlo già domani". In merito alle voci che lo volevano vicino al Milan in estate: "Il mio focus è sempre stato sul Bologna, ho sempre detto che qui si sta bene e si crescerà perché c'è un ambiente ambizioso che ti spinge a migliorarti settimana dopo settimana. Se ci sono apprezzamenti verso il lavoro svolto fa piacere sia a me sia allo staff, ma penso solo al Bologna".

"Bernardeschi se ne è reso conto a Roma"

Successivamente l'attenzione si è spostata sullo stato di forma di Bernardeschi, ex Juve che dopo diversi anni in Mls è tornato in Serie A proprio nell'ultima sessione di calciomercato: "Arriva da un calcio totalmente diverso da quello italiano. Forse si era dimenticato cosa significasse, ma a Roma se ne è reso conto anche lui in un Olimpico pieno e contro una formazione allenata da Gasperini che è un maestro. Deve fare molto velocemente uno switch perché il calcio italiano richiede velocità e intensità. Lui sta crescendo di condizione in maniera esagerata, anche perché ha un allenatore che lo stimola molto in questo. Appena tornerà in condizione, con quel mancino, sarà il giocatore che ha vinto scudetti e Europeo. Lui ci farà fare la differenza e lo sa".