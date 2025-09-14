Italiano, analisi Bologna: "Sapevamo tutto del Milan. Noi con margini enormi"

Vincenzo Italiano ha commentato ai microfoni di Dazn la sconfitta del Bologna in casa del Milan decisa dalla firma di Luka Modric . Il tecnico dei felsinei ha dichiarato: "Detto che c'è tempo per il percorso, il primo tempo non mi è dispiaciuto. Siamo riusciti a entrare bene tre o quattro volte, un po' più profondi e più rapidi potevamo essere più pericolosi. Nel secondo mi aspettavo ancora il cambio passo. Dobbiamo lavorare sul ritmo che l'anno scorso ci ha fatto fare la differenza. Abbiamo creato poco nel secondo tempo, ma siamo all'inizio. Io vedo margini enormi, quello che dobbiamo fare velocemente è inserire i nuovi".

Le parole di Italiano

"Noi abbiamo preparato la partita sapendo del blocco basso del Milan e sapendo che si poteva avere per tanti minuti la palla tra i piedi, ma non siamo stati veloci con la palla. Avevamo fatto ammonire tre di loro nel primo tempo. Secondo me, a noi manca un po' di brillantezza e un po' di ritmo. Dobbiamo crescere sotto tutti i punti di vista, io rimango fiducioso. Dobbiamo fare molto di più, lavoreremo. Siamo capaci di essere più arrembanti", ha aggiunto. Un solo gol segnato finora? "Dettato del fatto che abbiamo incontrato tre squadre fortissime che non ti concedono tanto. Dobbiamo creare più situazioni da gol, riuscire a tirare più volte. Spunti per lavorare. Settimana prossima abbiamo una partita in casa: analizzeremo e cercheremo di essere più forti rispetto a quello che abbiamo fatto vedere stasera", ha concluso Italiano.