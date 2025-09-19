Italiano: " Non mi piace fare analisi, dobbiamo crescere e migliorare"

Inizio di campionato non brillantissimo per il Bologna, sconfitto per 1-0 all'esordio dalla Roma e nella scorsa giornata dal Milan, con in mezzo la vittoria sempre per 1-0 in casa con il Como. Nell'anticipo del sabato i felsinei ospitano il Genoa, reduce dall'1-1 sul campo del Como. Sfida da non sottovalutare, contro un avversario che concede poco e che il Bologna non batte dal 21 maggio 2022. Proprio le insidie di questa partita sono uno dei temi trattati dall'allenatore Vincenzo Italiano nella conferenza stampa della vigilia: "Il Genoa è molto aggressivo per quello che ha fatto vedere nelle prime partite. Ha entusiasmo, ti pressa alto, lavora nell'aggressività uomo contro uomo e penso che sarà una partita diversa rispetto a quella di Milano, dove siamo mancati in tutta la fase propositiva, è sotto gli occhi di tutti: grande merito va dato all'avversario. Ho detto ai ragazzi che dobbiamo approcciare subito bene e andare forte".
Ripartire dopo San Siro: "Dobbiamo attaccare l'area"
Il tecnico ha spiegato cosa non ha funzionato nella gara con i rossoneri: "Essendo solo alla terza giornata non mi piace fare analisi di un certo tipo. Dobbiamo crescere e migliorare, rispetto al Como siamo cresciuti ma siamo mancati nei punti in cui l'anno scorso venivamo meno: condizione, velocità di trasmissione del pallone e pericolosità offensiva. Sono mancati questi aspetti, ma il primo tempo non mi era dispiaciuto. Il blocco basso del Milan è difficile da affrontare, forse è dipeso anche da quello, tuttavia abbiamo capito che dobbiamo andare più veloci. Negli ultimi metri dobbiamo attaccare l'area con determinati giocatori, cosa che non abbiamo fatto a Milano, ma non penso che questi concetti siano stati dimenticati dai ragazzi. Per domani abbiamo ripassato e in determinati momenti dovremmo essere più lucidi".
L'inserimento dei nuovi
Il focus si è spostato su come integrare al meglio i nuovi acquisti. Italiano ha risposto così: "Lavoriamo tutti i giorni e cerchiamo di metterli nelle condizioni di entrare nei meccanismi della squadra. Più veloci siamo nel farlo e prima avremo tutti i ragazzi che viaggiano nella stessa direzione. Sono ragazzi intelligenti e più si entra dentro una struttura che ha portato soddisfazioni e più velocemente riusciremo a diventare anche più bravi di quanto eravamo lo scorso anno. Sono certo che i frutti del lavoro arriveranno: anche per Ndoye fu così lo scorso anno".
Su Dominguez: "Lo sprono a non mollare"
Benjamin Dominguez non è stato mai impiegato nelle prime tre giornate di campionato. Eppure il tecnico crede in lui e confida sul fatto che prima o poi si sbloccherà: "Deve fare quello che gli chiede l'allenatore, non deve migliorare in nulla. Possono capitare momenti in cui si hanno meno minuti, ma poi quando chiamato in causa deve far vedere di che pasta è fatto. So che sta soffrendo per i pochi minuti, ma deve farsi trovare pronto perché la sua chance arriverà. Ha avuto un periodo in cui dribblava avversari come birilli e ora questa capacità l'ha rallentato nell'essere decisivo e nel fare la differenza. Ho parlato con lui per spronarlo a non mollare, ci stiamo lavorando per spingerlo in area di rigore a chiudere i traversoni da un esterno all'altro. Deve riprendere fiducia e confidenza, ma quelle doti non possono essere sparite. Siamo sulla strada giusta, basta un episodio positivo e ripartirà alla grande".
Capitolo terzini: "Holm totalmente recuperato"
Un altro giocatore che sta cercando di ritrovare la forma migliore è il terzino sinistro Juan Miranda. Assente nella prima giornata, è partito dalla panchina nelle successive due: "È partito con una squalifica pendente alla prima giornata. Ora ha alzato i ritmi e sta bene", ha detto su di lui Italiano, che recupera l'infortunato Emil Holm nella fascia opposta: "Oggi ha fatto il secondo allenamento con la squadra perché nel mezzo gli abbiamo dato un giorno di scarico perché ha spinto molto ed ha un motore importante. Cerchiamo di essere perfetti nella gestione del giocatore. Da oggi è totalmente recuperato, ha fatto la rifinitura con la squadra ed è a disposizione".
"Rowe si sta applicando, Dallinga troverà spazio"
Uno degli ultimi acquisti in estate è stato Jonathan Rowe, che sostituisce il partente Dan Ndoye e ha esordito a San Siro: "Ho cercato di fargli assaporare il campionato di Serie A in quei 20 minuti a Milano. Sta cercando di fare tutto quello che gli viene chiesto, si sta applicando e sono certo che appena entrerà nei meccanismi ci darà tantissimo. Ha grandi doti tecniche, ha il tiro di destro e sinistro e gioca su ambedue le fasce", ha dichiarato Italiano sull'ex Marsiglia. Chiusura su Thijs Dallinga, che continua a giocare poco anche dopo l'infortunio di Ciro Immobile: "Troverà spazio, per forza. Se non sarà domani sarà la prossima. Tra poco avremo un tour de force incredibile e tutti avranno chance di giocare e tutti hanno nelle corde il poter mantenere la nostra identità pur cambiando interpreti. Thijs verrà chiamato in causa, così come gli altri che ora stanno giocando meno. Ho fiducia in tutti i 23 ragazzi a mia disposizione".
