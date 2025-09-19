Italiano: " Non mi piace fare analisi, dobbiamo crescere e migliorare"

Inizio di campionato non brillantissimo per il Bologna , sconfitto per 1-0 all'esordio dalla Roma e nella scorsa giornata dal Milan , con in mezzo la vittoria sempre per 1-0 in casa con il Como . Nell'anticipo del sabato i felsinei ospitano il Genoa , reduce dall'1-1 sul campo del Como. Sfida da non sottovalutare, contro un avversario che concede poco e che il Bologna non batte dal 21 maggio 2022. Proprio le insidie di questa partita sono uno dei temi trattati dall'allenatore Vincenzo Italiano nella conferenza stampa della vigilia: "Il Genoa è molto aggressivo per quello che ha fatto vedere nelle prime partite. Ha entusiasmo, ti pressa alto, lavora nell'aggressività uomo contro uomo e penso che sarà una partita diversa rispetto a quella di Milano, dove siamo mancati in tutta la fase propositiva, è sotto gli occhi di tutti: grande merito va dato all'avversario. Ho detto ai ragazzi che dobbiamo approcciare subito bene e andare forte".

Ripartire dopo San Siro: "Dobbiamo attaccare l'area"

Il tecnico ha spiegato cosa non ha funzionato nella gara con i rossoneri: "Essendo solo alla terza giornata non mi piace fare analisi di un certo tipo. Dobbiamo crescere e migliorare, rispetto al Como siamo cresciuti ma siamo mancati nei punti in cui l'anno scorso venivamo meno: condizione, velocità di trasmissione del pallone e pericolosità offensiva. Sono mancati questi aspetti, ma il primo tempo non mi era dispiaciuto. Il blocco basso del Milan è difficile da affrontare, forse è dipeso anche da quello, tuttavia abbiamo capito che dobbiamo andare più veloci. Negli ultimi metri dobbiamo attaccare l'area con determinati giocatori, cosa che non abbiamo fatto a Milano, ma non penso che questi concetti siano stati dimenticati dai ragazzi. Per domani abbiamo ripassato e in determinati momenti dovremmo essere più lucidi".

L'inserimento dei nuovi

Il focus si è spostato su come integrare al meglio i nuovi acquisti. Italiano ha risposto così: "Lavoriamo tutti i giorni e cerchiamo di metterli nelle condizioni di entrare nei meccanismi della squadra. Più veloci siamo nel farlo e prima avremo tutti i ragazzi che viaggiano nella stessa direzione. Sono ragazzi intelligenti e più si entra dentro una struttura che ha portato soddisfazioni e più velocemente riusciremo a diventare anche più bravi di quanto eravamo lo scorso anno. Sono certo che i frutti del lavoro arriveranno: anche per Ndoye fu così lo scorso anno".