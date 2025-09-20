Italiano esalta Bologna: "Riscatto dopo il Milan. E quando Bernardeschi salirà di condizione..."

"Ho incontrato adesso un calciatore del Genoa, ho detto che il rigore è un episodio che capita. Lo scorso anno ci è successa la stessa contro la Roma". Così Vincenzo Italiano commenta la rimonta sul Genoa di Patrick Vieira , iniziata da Castro al 73', in risposta al vantaggio di Mikael Ellersson di 10 minuti prima e completata nel corso dei 13 minuti di recupero da Riccardo Orsolini , che al 99' trasforma il rigore del definitivo 2-1. Un successo che si somma a quello contro il Como alla seconda giornata e che vale dunque 6 punti in classifica a pari merito con Roma e Milan, impegnate rispettivamente contro Udinese (sabato 20 ore 20.45) e Lazio (domenica 21 ore 12.30). L'agenda dei rossoblù mette ora in programma la trasferta di Birmingham, dove ad attenderli giovedì 25 ci sarà l'Aston Villa di Unai Emery all'incontro valido per la prima giornata di Europa League. A seguire, il quinto appuntamento di campionato contro il Lecce previsto per domenica 28 al Via del Mare. Queste le parole di Italiano al termine de match: "Stanno diventando punibili e purtroppo dobbiamo accettare queste decisioni. È stata comunque una partita bella e intensa, va dato merito al Genoa che ha fatto una grande gara ma anche a noi che non abbiamo mollato dopo il gol dello svantaggio".

Italiano: "È tornato il vero Castro"

"Dobbiamo continuare a lavorare e a crescere, sono tre punti importantissimi. Il mio invito alla calma dopo l'1-0? Quel 'calma' lo tiro fuori perché vedevo una squadra diversa rispetto a quella delle gare precedenti. Eravamo vivi, stavamo giocando e ribattendo colpo su colpo - ha dichiarato ai microfoni Dazn - . Il Genoa non ti fa giocar bene, partita sporca e non bellissima, ma siamo stati bravi a stare sereni e dentro la partita. Il fatto che i due centrali di difesa siano nuovi, ma anche Zortea, Rowe, Bernardeschi: qualcosina va ancora assimilato. Stiamo crescendo, i nuovi stanno alzando l'attenzione e la condizione. È un piccolo mattoncino in più oggi, possiamo creare ancora più situazioni, ho visto un passo in avanti. Castro? Santi è guarito. Ha giocato tre mesi con un piede, ne ha prese di botte sul collo del piede. Sono malanni che ti fanno calciare male, che non ti permettono di essere in condizione. È tornato a essere forte, dinamico, bravo a coprire il pallone. È tornato il vero Castro".