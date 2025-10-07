Dal dentista per curare l’infortunio alla… coscia: il curioso caso di Holm 

Nel mondo del calcio gli infortuni sono all'ordine del giorno, anche se quello che è successo a Emil Holm , difensore del Bologna , è del tutto singolare. Il difensore rossoblù ha svelato ai microfoni di Aftonbladet, portale svedese, di aver vissuto un'esperienza particolare per risolvere un problema ai flessori che lo ha tormentato nell'ultimo periodo. Per curarsi, infatti, il classe 2000 è dovuto andare dal... dentista.

"Mi hanno tolto un dente del giudizio, speriamo funzioni"

Emil Holm ha svelato che, a causa dei continui fasatidi ai flessori che gli hanno fatto saltare diverse partite in questo avvio di stagione, si è dovuto rivolgere al suo dentista: "“Ho avuto problemi con la parte posteriore della coscia durante l’autunno e ho saltato diverse partite con il Bologna. Per riabilitare l’infortunio non mi hanno mandato solo da un medico, ma anche da un dentista”.

Il difensore ha spiegato che si è sottoposto a un'operazione, che dovrebbe aver posto fine ai suoi problemi: "Mi hanno tolto un dente del giudizio quando ho avuto lo stiramento. Il dottore mi ha detto che così non avrò più infortuni muscolari. Incrociamo le dita, speriamo funzioni”.

"Le tensioni alla mascella si riflettevano sul resto del corpo"

Lo svedese ha raccontato il ragionamento del dentista: "Ha detto che avevo delle tensioni alla mascella che probabilmente si riflettevano sul resto del corpo. Per questo voleva togliermi anche gli altri tre denti del giudizio. Vedremo se succederà… secondo lui così non avrò più infortuni”.

E forse non sarà l'ultima operazione a cui dovrà sottoporsi: "Il dentista ha detto che avevo tensioni nella mascella che andavano giù per il corpo. Voleva estrarre anche gli altri tre denti, vedremo se sarà fatto. Ha detto che non avrò più infortuni dopo”.