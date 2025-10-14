Immobile rompe il silenzio sul sequestro della sua Academy a Torre del Greco: cosa è successo. E il Sorrento...

È finito nel mirino della Procura di Torre Annunziata il complesso 'Immobile Academy-Centro Sportivo Parlati', inaugurato a Torre del Greco lo scorso marzo proprio dall'attaccante del Bologna Ciro Immobile. Il centro è stato sottoposto a sequestro preventivo a seguito del decreto emesso dal gip del Tribunale di Torre Annunziata. Sono sei gli indati nell'indagine per le accuse di: opere realizzate senza autorizzazione edilizia, gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi, un'area di bosco trasformata in parcheggio.
I familiari dell'attaccante nel registro degli indagati
Nel registro degli indagati sono finite sei persone, tra cui alcuni familiari delle persone. L'accusa, per loro, come sottolinea la Procura in una nota è quella di aver in concorso realizzato delle opere "in assenza di titolo edilizio e paesaggistico in un'area soggetta a vincoli ambientali, di gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi" e, per alcune particelle catastali " di aver proceduto "ad un cambio di destinazione urbanistica da area bosco alto ad area parcheggio tramite sbancamento e riporto di terreno, con la realizzazione" di uno strato di asfalto. L'indagine è partita ad aprile a seguito di un sopralluogo che aveva l'obiettivo di verificare lo stato dei lavori, come sottolinea l'ANSA.
Problemi anche per il Sorrento
Il procuratore Nunzio Fragliasso, in una dichiarazione, sottolinea che: "Gli indagati, intervenendo su un'area già oggetto di pregressi interventi edilizi abusivi non condonati, avrebbero realizzato ulteriori interventi di nuova costruzione, in assenza di titolo idoneo, comportanti un'imponente e radicale trasformazione delle aree. Il sequestro è stato emesso per evitare un aggravamento delle conseguenze dei reati sotto il profilo del carico urbanistico". Il sequestro del centro sportivo crea non pochi problemi anche al Sorrento Calcio, società di Serie C, già senza stadio nella propria città e costretta, adesso, a trovare un'altra sede per preparare le gare di campionato. Di seguito le parole di Immobile e del presidente del Sorrento...
Immobile, le dichiarazioni dopo il sequestro
L'attaccante del Bologna, con una nota all'ANSA, ha commentato l'accaduto: "Ho appreso con grande rammarico della notizia del sequestro dell'impianto sportivo che porta il mio nome a Torre Annunziata. Il fatto mi addolora soprattutto perché in questo modo si sta togliendo a tanti bambini e ragazzi, cui la Academy è dedicata, la possibilità di praticare sport e divertirsi: ho investito nel centro sportivo, affidandomi ai migliori professionisti del settore, solamente per dare loro uno spazio adeguato. Resto convinto che i tecnici dimostreranno la regolarità degli interventi realizzati sull'area, e mi auguro che l'inchiesta in corso chiarisca i fatti e riconosca la correttezza del nostro operato", aggiunge il calciatore.
Le parole del presidente del Sorrento Calcio
Il Sorrento utilizzava la struttura sportiva fondata da Ciro Immobile (non indagato dalla Procura di Torre Annunziata) per gli allenamenti della prima squadra e le partite e gli allenamenti delle squadre giovanili dalla under 18 alla under 15; il club rossonero, già costretto a disputare le partite casalinghe della prima squadra a Potenza in attesa dell'adeguamento dello stadio Italia di Sorrento, si ritrova così senza un posto dove poter svolgere gli allenamenti e i match delle squadre giovanili. "Stiamo cercando una soluzione nel più breve tempo possibile, ma non è semplice andare incontro a un'altra difficoltà logistica che si somma a quelle che stiamo già vivendo da tre anni a questa parte, in particolar modo in questa stagione", fa sapere il presidente del Sorrento, Giuseppe Cappiello. Una situazione complicata anche alla luce della carenza di strutture sportive e di campi di allenamento adeguati o perlomeno disponibili in Penisola sorrentina e più in generale nell'area metropolitana di Napoli.
