Immobile rompe il silenzio sul sequestro della sua Academy a Torre del Greco: cosa è successo. E il Sorrento...

È finito nel mirino della Procura di Torre Annunziata il complesso ' Immobile Academy-Centro Sportivo Parlati' , inaugurato a Torre del Greco lo scorso marzo proprio dall'attaccante del Bologna Ciro Immobile . Il centro è stato sottoposto a sequestro preventivo a seguito del decreto emesso dal gip del Tribunale di Torre Annunziata. Sono sei gli indati nell'indagine per le accuse di: opere realizzate senza autorizzazione edilizia, gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi, un'area di bosco trasformata in parcheggio.

I familiari dell'attaccante nel registro degli indagati

Nel registro degli indagati sono finite sei persone, tra cui alcuni familiari delle persone. L'accusa, per loro, come sottolinea la Procura in una nota è quella di aver in concorso realizzato delle opere "in assenza di titolo edilizio e paesaggistico in un'area soggetta a vincoli ambientali, di gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi" e, per alcune particelle catastali " di aver proceduto "ad un cambio di destinazione urbanistica da area bosco alto ad area parcheggio tramite sbancamento e riporto di terreno, con la realizzazione" di uno strato di asfalto. L'indagine è partita ad aprile a seguito di un sopralluogo che aveva l'obiettivo di verificare lo stato dei lavori, come sottolinea l'ANSA.

Problemi anche per il Sorrento

Il procuratore Nunzio Fragliasso, in una dichiarazione, sottolinea che: "Gli indagati, intervenendo su un'area già oggetto di pregressi interventi edilizi abusivi non condonati, avrebbero realizzato ulteriori interventi di nuova costruzione, in assenza di titolo idoneo, comportanti un'imponente e radicale trasformazione delle aree. Il sequestro è stato emesso per evitare un aggravamento delle conseguenze dei reati sotto il profilo del carico urbanistico". Il sequestro del centro sportivo crea non pochi problemi anche al Sorrento Calcio, società di Serie C, già senza stadio nella propria città e costretta, adesso, a trovare un'altra sede per preparare le gare di campionato. Di seguito le parole di Immobile e del presidente del Sorrento...