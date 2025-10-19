Italiano loda il Bologna: "Stiamo iniziando a maturare". E incorona Orsolini: "Numeri importanti"

Il Bologna continua a volare e lo fa con autorità: nella sfida contro il Cagliari arriva un prezioso successo per 2-0 firmato dai gol di Emil Holm e del solito Riccardo Orsolini, attuale capocannoniere del campionato. La squadra di Italiano conquista così la seconda vittoria consecutiva, confermando l'ottimo momento di forma e consolidando la propria candidatura per un posto in Europa. Grazie a questo risultato, i rossoblù superano anche la Juventus in classifica, alimentando ulteriormente l'entusiasmo di una piazza che sogna in grande. Nel posto partita il tecnico ha analizzato il momento e ha applaudito la squadra.
Cagliari-Bologna, le dichiarazioni di Italiano
"Siamo riusciti a vincere la prima partita fuori dal Dall'Ara, sono molto felice di quanto fatto, soprattutto in un campo così. Dobbiamo lavorare con entusiasmo, perché ora ci sono tre trasferte complicate. Questa è andata, ora dobbiamo concentrarci anche per l'Europa League. Dobbiamo cercare sempre di aggiungere punti e usare sempre la testa" - ha spiegato Italiano in conferenza stampa. Poi su Orsolini: "Sa di essere un giocatore importante, sono contento di quanto sta facendo. Sa che può cambiare la partita, che può dare un contributo importante al gruppo e quando ho deciso di farlo entrare, sapevo che sarebbe sicuramente stato una pedina che poteva cambiare il gioco". Sulla partita: "Quelli di oggi sono tre punti importanti, fatti in uno stadio difficile. A Cagliari c'è sempre un ambiente complicato, perdo sempre tre anni di vita quando devo preparare questo match. Dopo aver lavorato con la squadra più che dimezzata per le Nazionali, arrivare qui e vincere, è sicuramente una soddisfazione. C'è ancora da lavorare però. Abbiamo commesso qualche sbavatura ma nel complesso siamo stati attenti e siam riusciti a contenere il Cagliari. La squadra si sta amalgamando bene, abbiamo ancora margine di miglioramento".