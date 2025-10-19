Italiano loda il Bologna: "Stiamo iniziando a maturare". E incorona Orsolini: "Numeri importanti"

Cagliari-Bologna, le dichiarazioni di Italiano

"Siamo riusciti a vincere la prima partita fuori dal Dall'Ara, sono molto felice di quanto fatto, soprattutto in un campo così. Dobbiamo lavorare con entusiasmo, perché ora ci sono tre trasferte complicate. Questa è andata, ora dobbiamo concentrarci anche per l'Europa League. Dobbiamo cercare sempre di aggiungere punti e usare sempre la testa" - ha spiegato Italiano in conferenza stampa. Poi su Orsolini: "Sa di essere un giocatore importante, sono contento di quanto sta facendo. Sa che può cambiare la partita, che può dare un contributo importante al gruppo e quando ho deciso di farlo entrare, sapevo che sarebbe sicuramente stato una pedina che poteva cambiare il gioco". Sulla partita: "Quelli di oggi sono tre punti importanti, fatti in uno stadio difficile. A Cagliari c'è sempre un ambiente complicato, perdo sempre tre anni di vita quando devo preparare questo match. Dopo aver lavorato con la squadra più che dimezzata per le Nazionali, arrivare qui e vincere, è sicuramente una soddisfazione. C'è ancora da lavorare però. Abbiamo commesso qualche sbavatura ma nel complesso siamo stati attenti e siam riusciti a contenere il Cagliari. La squadra si sta amalgamando bene, abbiamo ancora margine di miglioramento".