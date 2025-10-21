Bologna, Italiano ricoverato per polmonite: come sta e quando può tornare in panchina

Ore delicate per il tecnico del Bologna , Vincenzo Italiano , che è stato ricoverato al Policlinico Sant'Orsola-Malpighi a causa di una polmonite. Nei prossimi giorni l'allenatore, reduce dalla vittoria sul Cagliari , rimarrà ricoverato nella struttura, con la situazione in costante miglioramento. Italiano dunque non siederà sulla panchina rossoblù per la sfida di dopodomani in Europa League contro la Steaua Bucarest , da capire se riuscirà a rimettersi in tempo quella di domenica in campionato contro la sua ex squadra, la Fiorentina .

Questa la nota del Bologna sulle condizioni dell'allenatore: "Nella giornata di ieri Vincenzo Italiano è stato ricoverato al Policlinico Sant’Orsola-Malpighi nel reparto di pneumologia (diretto dal Prof. Stefano Nava) a causa di una polmonite a verosimile eziologia batterica (non dovuta a Covid) per la quale è stato necessario intraprendere una terapia antibiotica specifica. L’allenatore resterà circa cinque giorni in regime di ricovero ospedaliero. Attualmente la situazione clinica è in lento miglioramento, seguiranno aggiornamenti nei prossimi giorni. A Vincenzo vanno i migliori auguri di pronta guarigione da parte di tutto il Club". Giorni di riposo forzato per Italiano, dunque, che salterà l'Europa League, da capire se riuscirà ad esserci per il ritorno da ex all'Artemio Franchi contro i viola di domenica oppure no. In caso di assenza contro la Fiorentina, il tecnico potrebbe tornare in panchina nel turno infrasettimanale, mercoledì 29 ottobre, al Dall'Ara contro il Torino.