Pagelle Bologna: Skorupski eccelso, Orsolini pecca di egoismo

Pagelle FCSB
Tarnovanu 6.5 Un paio di begli interventi.
Pantea 5.5 Meglio contro Rowe che con Cambiaghi.
Ngezana 6 Solo un grande Skorupski gli nega quel gol che poteva riaprire le danze.
Lixandru 6.5 Sfiora l'autorete, ma poi il Bologna raddoppia ugualmente. Regge comunque l'urto.
Radunovic 5 Orso lo attacca da ogni parte: gran mal di testa.
Alhassan 5 In difficoltà contro i centrocampisti emiliani.
Sut 5 Sanguinosa palla persa, da cui nasce il vantaggio del Bologna. Tanase (1' st) 6 Discreta gamba.
Miculescu 5.5 Paga dazio contro il treno greco Lyko.
Olaru 6 Vorrebbe dare un minimo d'ordine alla Steaua. Certo lo picchiano a profusione. Politic (41' st) ng
Cisotti 5.5 Tenta di farsi vedere, tuttavia con risultati modesti. Birligea (1' st) 7 Guizzo vincente. E non solo.
Thiam 6 Dorme sulla ribattuta di Tarnovanu sul 2-0 bolognese. Si risveglia a ridosso del riposo. Popescu (19' st) 6 Si batte gagliardo.
All. Charalambous 5 Non risolve certo i suoi guai con questa sconfitta.
Pagelle Bologna
Skorupski 7.5 Eccelso.
Zortea 6.5 Elegante in appoggio all'attacco. Holm (22' st) 6 Ingresso grintoso.
Heggem 6 Tipico guerriero vichingo. Vitik (1' st) 5.5 Produce qualche sbavatura, compreso il colpo di testa sull'1-2.
Lucumi 5 Si fa beffare da Birligea sul gol della Steaua.
Lykogiannis 7 Ottimo il suo supporto a sinistra.
Freuler 6.5 Recupera il pallone per il primo gol del Bologna.
Moro 6.5 Gioca a testa alta, è una sicurezza. Un suo destro dal limite nella ripresa meritava maggior fortuna. Ferguson (32' st) ng
Orsolini 6 Egoista nel primo tempo sul possibile tris: Italiano avrà svegliato tutto l'ospedale. Becca un palo nella ripresa. Bernardeschi (39' st) ng
Odgaard 7 Si fa trovare sotto porta per segnare. Ci riprova ripetutamente nella ripresa.
Rowe 5.5 Ha una gran voglia di mettersi in mostra. Rischia grosso già da ammonito per un brutto fallo. Cambiaghi (1' st) 6.5 Frizzante sull'out mancino.
Dallinga 7 Firma l'assist della rete in avvio, poi raddoppia.
All. Niccolini 7 La classe segue con attenzione la lezione del supplente.