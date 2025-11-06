Niccolini: “Grande reazione di squadra. Espulsione Lykogiannis? In Italia se la vanno a vedere..."

Daniel Niccolini è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare il pari interno in Europa League del Bologna contro il Brann. Il vice di Italiano ha dichiarato: "Resta una grande reazione di squadra, abbiamo difeso coi denti, anche se sinceramente tutte queste grande occasioni il Brann non le ha avute. Potevamo anche vincerla, i ragazzi hanno fatto un grande sforzo e una grande partita. Dopo l'espulsione abbiamo scelto di giocare 4-2-3 per non abbassarci. Dovevamo continuare a giocare e cercare la giocata di qualità o di un singolo per provare a vincere la partita". Sul rosso a Lykogiannis, Niccolini ha dichiarato: "Dal campo sembrava che lui avesse fatto prima la giocata e poi avesse preso l'avversario. In Italia, se la vanno a vedere al Var, potrebbero anche toglierlo". Sulla prestazione, invece, ha concluso: "I ragazzi hanno continuato a lottare e giocare con qualità. Abbiamo messo tantissimi palloni in mezzo, non mi ricordo situazioni pericolose da poter prendere gol".