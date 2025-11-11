Paradiso Saputo: così Bologna sogna

BOLOGNA - La prima volta che mise piede al Dall’Ara fu per un’amichevole tra l’allora Montreal Impact e la squadra del cuore di Marco Di Vaio. A regola doveva avergli fatto una testa così, mentre smaltiva gli ultimi spiccioli di carriera in Canada. Joey Saputo, uno dei rampolli della dinastia delle mozzarelle (il patriarca Lino ha creato un impero da 5,2 miliardi di dollari), si è imbarcato nell’avventura rossoblù