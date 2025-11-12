“Italiano si sente quando non c’è. Tutto grazie a Mihajlovic”. E sul modello Atalanta e Pessina…

Sartori, Fenucci e Di Vaio hanno parlato a Sky Sport raccontando il momento d’oro del Bologna (a tre punti dal primo posto) e toccando diversi temi centrali per il presente e il futuro del club. Dalle parole dei tre dirigenti rossoblù è emersa una visione comune fatta di lavoro, coesione e ambizione: i segreti della crescita della squadra, ricordando l’eredità di Mihajlovic e riflettendo sul paragone con il “modello Atalanta”, il percorso societario che ha portato il Bologna a consolidarsi e a sognare in grande e ovviamente l'esordio del giovane Pessina in porta .

Le dichiarazioni di Sartori

“Segreti veri e propri non ce ne sono, c’è solo una gran voglia di lavorare e una grande unione tra tutte le componenti. Abbiamo grandi motivazioni, una città che spinge perché si sente un entusiasmo che si vive quotidianamente. C’è anche uno staff tecnico che sta portando avanti un percorso con grande capacità” - ha detto Sartori, spiegando l'ottimo momento del Bologna. Il direttore tecnico ha aggiunto: “Il lavoro di Italiano è talmente forte che si sente anche quando lui non c’è. Questa squadra sa cosa vuole e pensa l’allenatore, per cui va avanti con il pilota automatico". Poi ha aggiunto: “I ragazzi si sono uniti, tutto è nato con Mihajlovic. Siamo stati fortunati per aver trovato dei ragazzi che oltre a essere buonissimi giocatori sono ragazzi straordinari”.

Il modello Atalanta e il pensiero a Mihajlovic

Sartori ha anche commentato il paragone fatto più volte con l’Atalanta, per cui ha anche lavorato: “Ognuno ha il proprio modello e la propria storia. Se guardo la mia storia mi ritengo fortunatissimo per aver vissuto momenti stupendi in tre società, per cui sono veramente contento. Noi abbiamo il nostro modo di lavorare, lo portiamo avanti e in questo momento i risultati ci stanno dando ragione. Speriamo di proseguire su questa strada”. Non poteva poi mancare il ricordo di Sinisa: “In questo ufficio c’è una grande cartina, quando è arrivato ha fatto un cerchio su Belgrado dicendo che era il centro del mondo, del suo mondo. Mihajlovic ha tracciato una linea, ha portato avanti un grande lavoro“. E per concludere: “Sono tre anni che io sono qui, è stato un crescendo. Adesso girare per Bologna è bellissimo, sentiamo l’attaccamento dei bolognesi. Vedere loro sognare è una grande soddisfazione“.