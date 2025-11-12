“Italiano si sente quando non c’è. Tutto grazie a Mihajlovic”. E sul modello Atalanta e Pessina…

Sartori, Fenucci e Di Vaio hanno parlato a Sky Sport raccontando il momento d’oro del Bologna (a tre punti dal primo posto) e toccando diversi temi centrali per il presente e il futuro del club. Dalle parole dei tre dirigenti rossoblù è emersa una visione comune fatta di lavoro, coesione e ambizione: i segreti della crescita della squadra, ricordando l’eredità di Mihajlovic e riflettendo sul paragone con il “modello Atalanta”, il percorso societario che ha portato il Bologna a consolidarsi e a sognare in grande e ovviamente l'esordio del giovane Pessina in porta.
Le dichiarazioni di Sartori
“Segreti veri e propri non ce ne sono, c’è solo una gran voglia di lavorare e una grande unione tra tutte le componenti. Abbiamo grandi motivazioni, una città che spinge perché si sente un entusiasmo che si vive quotidianamente. C’è anche uno staff tecnico che sta portando avanti un percorso con grande capacità” - ha detto Sartori, spiegando l'ottimo momento del Bologna. Il direttore tecnico ha aggiunto: “Il lavoro di Italiano è talmente forte che si sente anche quando lui non c’è. Questa squadra sa cosa vuole e pensa l’allenatore, per cui va avanti con il pilota automatico". Poi ha aggiunto: “I ragazzi si sono uniti, tutto è nato con Mihajlovic. Siamo stati fortunati per aver trovato dei ragazzi che oltre a essere buonissimi giocatori sono ragazzi straordinari”.
Il modello Atalanta e il pensiero a Mihajlovic
Sartori ha anche commentato il paragone fatto più volte con l’Atalanta, per cui ha anche lavorato: “Ognuno ha il proprio modello e la propria storia. Se guardo la mia storia mi ritengo fortunatissimo per aver vissuto momenti stupendi in tre società, per cui sono veramente contento. Noi abbiamo il nostro modo di lavorare, lo portiamo avanti e in questo momento i risultati ci stanno dando ragione. Speriamo di proseguire su questa strada”. Non poteva poi mancare il ricordo di Sinisa: “In questo ufficio c’è una grande cartina, quando è arrivato ha fatto un cerchio su Belgrado dicendo che era il centro del mondo, del suo mondo. Mihajlovic ha tracciato una linea, ha portato avanti un grande lavoro“. E per concludere: “Sono tre anni che io sono qui, è stato un crescendo. Adesso girare per Bologna è bellissimo, sentiamo l’attaccamento dei bolognesi. Vedere loro sognare è una grande soddisfazione“.
Bologna, le dichiarazioni di Fenucci
Fenucci ha fatto il punto subito su Cambiaghi e l'infortunio riscontrato in Nazionale: “Ha avuto un problema in allenamento, non ci voleva perché abbiamo già Rowe infortunato. Sapevamo che in una stagione così lunga e piena di impegni qualche problema poteva nascere ed è uno dei motivi per cui abbiamo costruito una rosa un po’ più lunga”. L’ad del Bologna ha proseguito così: “Molto del merito va all’allenatore e al suo staff, che sono dei grandi professionisti, e a questo gruppo di giocatori che lavorano con intensità. È un gruppo che è cresciuto, che si migliora individualmente, e oltre questo c’è un’atmosfera di una società strutturata dove si senta il senso di una famiglia sportiva, e noi siamo questo”. Poi ha aggiunto: "Il nostro è stato un percorso lungo, è partito dalla Serie B. Inizialmente ci siamo consolidati nella categoria, con un controllo attento alle dinamiche finanziarie e per preparare la società al salto. Il nostro ciclo nasce con l’arrivo di Mihajlovic, perché lì i risultati sono migliorati. Poi con Sartori e la creazione del nuovo gruppo di lavoro sono arrivati dei giocatori che hanno consentito la crescita. La cosa che ci fa più piacere è aver trasformato la nostra posizione competitiva in campionato”.
L'elogio a Italiano e le ambizioni del Bologna
Il dirigente ha dedicato poi alcune parole anche all'allenatore del Bologna: "La bravura di Italiano si è vista l’anno scorso, quando doveva far accettare al gruppo una proposta di gioco completamente differente. Nel tempo lui e il suo staff hanno migliorato i giocatori, contribuendo a far crescere il gruppo. Noi pensiamo sempre a guardare le cose con realismo, a rimanere concentrati su quello che può essere il prossimo impegno. La forza è quella di trovare le motivazioni una singola partita alla volta, senza pensare alle varie competizioni che ci aspettano. In questo abbiamo sempre fatto un lavoro di squadra”. Sul futuro: “Non facciamo previsioni, anche se due anni fa dissi che saremmo potuti andare in Champions League. Oggi abbiamo 4 competizioni in cui vogliamo far bene, ma se pensiamo a tutti quelli che sono gli obiettivi ci distraiamo dal presente”.
Di Vaio sull'esordio di Pessina
“La nostra forza è stata il fatto che il gruppo abbia iniziato a pensare al “noi”. Tutto è nato tre anni fa con Thiago, con la voglia da parte di tutti di essere uno a disposizione dell’altro. L’esultanza che abbiamo visto domenica è una testimonianza di questa cosa, di cui siamo orgogliosi" - ha spiegato la bandiera e attuale ds rossoblù del Bologna. Poi ha continuato: “Ravaglia sta lavorando per rientrare in vista della partita contro l’Udinese. Quando ho visto Pessina entrare mi sono venuti i brividi, ho ripensato a quando ho esordito io in Serie A. Il supporto da parte di tutti, anche dello stadio, è stato eccezionale ed emozionante. Tutti lo abbiamo abbracciato e si è commosso, perché è un ragazzo molto bravo e umile. Sapevamo che avrebbe tirato fuori le sue qualità in campo una volta smaltita la preoccupazione. Siamo stati molto contenti, è stato un momento molto importante per tutti". Di Vaio ha concluso, commentando il lavoro e l’importanza di Italiano: “Ha studiato molto, ha fatto un percorso che gli ha permesso di formarsi anno dopo anno. Lui crede molto nel gruppo, ha fatto creare una squadra lunga perché crede nelle rotazioni e questo fa sentire tutti veramente importanti e permette loro di rendere al massimo. Penso sia un allenatore con idee molto chiare e grande coraggio, sta facendo grandi cose“.
Sartori, Fenucci e Di Vaio hanno parlato a Sky Sport raccontando il momento d’oro del Bologna (a tre punti dal primo posto) e toccando diversi temi centrali per il presente e il futuro del club. Dalle parole dei tre dirigenti rossoblù è emersa una visione comune fatta di lavoro, coesione e ambizione: i segreti della crescita della squadra, ricordando l’eredità di Mihajlovic e riflettendo sul paragone con il “modello Atalanta”, il percorso societario che ha portato il Bologna a consolidarsi e a sognare in grande e ovviamente l'esordio del giovane Pessina in porta.
Le dichiarazioni di Sartori
“Segreti veri e propri non ce ne sono, c’è solo una gran voglia di lavorare e una grande unione tra tutte le componenti. Abbiamo grandi motivazioni, una città che spinge perché si sente un entusiasmo che si vive quotidianamente. C’è anche uno staff tecnico che sta portando avanti un percorso con grande capacità” - ha detto Sartori, spiegando l'ottimo momento del Bologna. Il direttore tecnico ha aggiunto: “Il lavoro di Italiano è talmente forte che si sente anche quando lui non c’è. Questa squadra sa cosa vuole e pensa l’allenatore, per cui va avanti con il pilota automatico". Poi ha aggiunto: “I ragazzi si sono uniti, tutto è nato con Mihajlovic. Siamo stati fortunati per aver trovato dei ragazzi che oltre a essere buonissimi giocatori sono ragazzi straordinari”.
Il modello Atalanta e il pensiero a Mihajlovic
Sartori ha anche commentato il paragone fatto più volte con l’Atalanta, per cui ha anche lavorato: “Ognuno ha il proprio modello e la propria storia. Se guardo la mia storia mi ritengo fortunatissimo per aver vissuto momenti stupendi in tre società, per cui sono veramente contento. Noi abbiamo il nostro modo di lavorare, lo portiamo avanti e in questo momento i risultati ci stanno dando ragione. Speriamo di proseguire su questa strada”. Non poteva poi mancare il ricordo di Sinisa: “In questo ufficio c’è una grande cartina, quando è arrivato ha fatto un cerchio su Belgrado dicendo che era il centro del mondo, del suo mondo. Mihajlovic ha tracciato una linea, ha portato avanti un grande lavoro“. E per concludere: “Sono tre anni che io sono qui, è stato un crescendo. Adesso girare per Bologna è bellissimo, sentiamo l’attaccamento dei bolognesi. Vedere loro sognare è una grande soddisfazione“.