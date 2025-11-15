Bologna, Immobile verso il rientro: parte del lavoro in gruppo

Sabato di mattina di lavoro per il Bologna di Vincenzo Italiano con una seduta di lavoro mattutina al centro tecnico Niccolò Galli di Casteldebole anche nella settimana della sosta del campionato per gli impegni delle Nazionali. Assenti i giocatori impegnati con le rispettive selezioni, i rossoblù hanno svolto esercitazioni tecnico-tattiche e una partitella sul campo, affiancate da lavoro in palestra.

Immobile torna in gruppo

Ciro Immobile ha svolto parte dell'allenamento con il gruppo: l'ex centravanti della Lazio è assente dalla prima di campionato quando si fece male nel primo tempo della sfida contro la Roma. Terapie per Remo Freuler, Lukasz Skorupski, Nicolò Cambiaghi e Jonathan Rowe. Differenziato per Federico Ravaglia.