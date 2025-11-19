Fenucci: "Mihajlovic ha trasformato Bologna in una famiglia sportiva vincente. Come arrivò la svolta"

Si parte dal sogno, quello che il Bologna sta alimentando negli ultimi anni. È la parola d’ordine con la quale parte la chiacchierata sul palco del Social Football Summit con Claudio Fenucci, amministratore delegato del club rossoblù. "Il momento è di grandissima emozione collettiva, quella che stiamo vivendo in città, e questo porta a sognare traguardi che nella realtà sono difficilmente raggiungibili. Ci fa piacere si sia creato questo fuoco di passione, una passione riscoperta negli ultimi anni". Ma basta poco per passare dalla dimensione onirica alla concretezza del campo: "Come dico sempre, il primo traguardo è la prossima partita e questo è il nostro segreto". Ma dove nasce questo ciclo che vede il Bologna grande protagonista del calcio italiano? Per Fenucci il punto di partenza è molto chiaro: "Il nostro ciclo è iniziato in piccolo con la promozione dalla B nel 2014-15. Eravamo considerati come un club in una situazione complessa dal punto di vista economico, avevamo 4 giocatori tesserati. Il punto di svolta è arrivato con Sinisa Mihajlovic, poi con Thiago (Motta, ndc) e Vincenzo (Italiano, ndc) che ha esaltato questo percorso. Con Sinisa è iniziata questa particolarità: farci percepire qualcosa che sia più di un’organizzazione sportiva che compete. Noi siamo una famiglia sportiva. Quel sentimento di rispetto e unione è nato con Sinisa che era diventato un amico, ha vissuto con noi ed è ancora con noi. Abbiamo le foto a Casteldebole e vediamo ogni giorno il suo sorriso".
A gennaio nessun intervento sul mercato
A Casteldebole, dove oggi lavora Italiano che, come si percepisce ampiamente, ha la piena fiducia di Fenucci: "Ho sempre avuto una tendenza ad avere allenatori che proponessero gioco, penso di essere stato l’unico ad assumere tre volte Zeman. Vincenzo ha un modello diverso da Thiago, ma sempre propositivo. Noi volevamo portare un calcio divertente: la piazza lo apprezza. Italiano è stato bravo nel convincere un gruppo affermato a sposare le sue idee e lo ha fatto dopo due mesi complicati. Poi la squadra ha assimilato i concetti. Giochiamo un calcio di livello europeo e che dovrebbe essere di stimolo alle altre squadre". Un calcio che trova le sue radici pure nel lavoro e nell’indirizzo dirigenziale: "Siamo una società strutturata, io, Di Vaio, Sartori, 19 scout, vediamo più di 1400 partite sul campo. Usiamo i dati, come tutti, la differenza la fa la creazione di dati e algoritmi proprietari. Al Bologna la bilancia pende ancora dalla visione sul campo dei giocatori, è la filosofia di Sartori". Sul mercato di gennaio, però: "Non so se sarà necessario fare qualcosa, la squadra è competitiva e adesso non prevediamo nessun intervento". E sul dibattito legato a una sosta per la Nazionale in vista del playoff: "Sarà difficile trovare un punto d’incontro, il calendario è intasato, seppur per una giusta motivazione".