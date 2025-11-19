Fenucci: "Mihajlovic ha trasformato Bologna in una famiglia sportiva vincente. Come arrivò la svolta"

Si parte dal sogno, quello che il Bologna sta alimentando negli ultimi anni. È la parola d’ordine con la quale parte la chiacchierata sul palco del Social Football Summit con Claudio Fenucci, amministratore delegato del club rossoblù. "Il momento è di grandissima emozione collettiva, quella che stiamo vivendo in città, e questo porta a sognare traguardi che nella realtà sono difficilmente raggiungibili. Ci fa piacere si sia creato questo fuoco di passione, una passione riscoperta negli ultimi anni". Ma basta poco per passare dalla dimensione onirica alla concretezza del campo: "Come dico sempre, il primo traguardo è la prossima partita e questo è il nostro segreto". Ma dove nasce questo ciclo che vede il Bologna grande protagonista del calcio italiano? Per Fenucci il punto di partenza è molto chiaro: "Il nostro ciclo è iniziato in piccolo con la promozione dalla B nel 2014-15. Eravamo considerati come un club in una situazione complessa dal punto di vista economico, avevamo 4 giocatori tesserati. Il punto di svolta è arrivato con Sinisa Mihajlovic, poi con Thiago (Motta, ndc) e Vincenzo (Italiano, ndc) che ha esaltato questo percorso. Con Sinisa è iniziata questa particolarità: farci percepire qualcosa che sia più di un’organizzazione sportiva che compete. Noi siamo una famiglia sportiva. Quel sentimento di rispetto e unione è nato con Sinisa che era diventato un amico, ha vissuto con noi ed è ancora con noi. Abbiamo le foto a Casteldebole e vediamo ogni giorno il suo sorriso".