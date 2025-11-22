Italiano: "Ecco a chi dedico vittoria e primo posto. Scudetto Bologna? Godiamoci il momento"

Vincenzo Italiano è stato raggiunto dai microfoni di Dazn dove ha commentato la bella vittoria di Udine per 3-0 arrivata grazie alla doppietta di Pobega e alla firma di Bernardeschi . Il tecnico del Bologna ha dichiarato: "Sapevamo che oggi sarebbe stata dura, siamo riusciti a reggere il colpo nel primo tempo, poi i due gol ci hanno spianato un po' la strada. Tutti i ragazzi che hanno giocato meno si sono comportati bene. Dedico la vittoria e il piazzamento in classifica alla società, ho visto il presidente felice, e ai tifosi, oggi erano in circa 2000 a seguirci. I miei meriti? Faccio parte del Bologna, devo portare spirito, fiducia, entusiasmo, ci stiamo riuscendo, poi in campo vanno i ragazzi. Una soddisfazione vedere la giocata di Moro perché è provata in settimana. Dobbiamo continuare a lavorare senza disperdere il grande entusiasmo che c'è in città, bisogna battere il ferro finché è caldo continuando a correre forte".

Le parole di Italiano

"Pobega ha più di qualche gol in arsenale, sa inserirsi, sa calciare, avrà ricordato la partita con la Lazio dove ci ha fatto arrabbiare un po' tutti, ha energia anche per sradicare palla agli avversari. Quella volta ha calcolato male i tempi del gesto tecnico ma serve per crescere, può crescere anche lui. Possono crescere tutti, chi ha pochi minuti ha fatto grandi prestazioni, da Casale a De Silvestri". Italiano ha concluso così il suo intervento: "Della lista UEFA ne dobbiamo ancora parlare, alcune scelte di oggi le abbiamo prese in funzione anche di giovedì. Vedremo in quale reparto aggiungere un altro giocatore. Adesso non si possono fare calcoli e dire dove arriveremo, ci godiamo il momento, stiamo rispondendo presente e stiamo lavorando per prepararci in Europa League, mi auguro si riempi il Dall'Ara".

Le dichiarazioni di Runjaic

Anche il tecnico dell'Udinese ha commentato il match contro il Bologna: "Sono molto insoddisfatto e dispiaciuto per i tifosi. Perdere 3-0 dopo la prova del primo tempo è davvero troppo. Abbiamo fatto tre regali al Bologna, perdendo palloni facili contro una squadra in forma con il Bologna. Dobbiamo aspettarci molto di più da noi stessi, dimenticare subito questa partita e pensare alla prossima. Il Bologna ha fatto dei bei gol ma dopo il primo gol subito dovevamo continuare a rimanere in partita. Dopo il secondo regalo la partita si è fatta molto difficile per noi.

Dovremo parlare di questa partita e andare avanti, é l’unica strada. Il secondo gol? Avevamo visto che il Bologna é molto aggressivo. Ci siamo presi un rischio eccessivo e lo abbiamo pagato. La difesa é una fase di gioco, poi c’è quella offensiva, anche nel primo tempo in attacco potevamo fare meglio, essere meno prevedibili nei movimenti. Siamo andati vicini a segnare ma ci è mancato qualcosa, l’energia creatasi dopo il rigore parato non la abbiamo usata”.