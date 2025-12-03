Italiano riabbraccia Immobile, il bomber torna dopo più di tre mesi: "Mi auguro che..."

Dopo la pesante sconfitta per 1-3 contro la Cremonese , il Bologna si prepara a sfidare il Parma in Coppa Italia . I rossoblù, campioni in carica, vorranno tornare subito a vincere e alla vigilia della partita l'allenatore Vincenzo Italiano è intervenuto in conferenza stampa : "Può capitare che manchi umiltà : i ragazzi sono giovani e possono incappare in errori di superficialità che compromettono le gare ma sono convinto che questi aspetti siamo in grado di aggiustarli. Avevamo delle difficoltà ma abbiamo visto che possiamo conviverci . Cambiaghi ha fatto un tempo, ma doveva fare meno minuti. Oggi ancora non è recuperato al 100%. La squadra ha reagito ed ha prodotto anche sotto di due reti. Abbiamo prodotto 61 tiri in porta in due partite e da quel punto di vista siamo a posto. Abbiamo innalzato questi numeri rispetto all'inizio, quando avevamo problemi di produzione e palleggio. Ora dobbiamo continuare a produrre questo e aggiungere concretezza perché se si fa gol si incanalano le partite nei binari giusti, altrimenti no".

Bologna, Italiano: "Abbiamo la possibilità di rimediare"

"Giocare ogni tre giorni ti dà la possibilità di rimediare e andare in campo per cercare di comportarti diversamente - ha continuato -. Ci presentiamo in una competizione importante che va onorata e della quale siamo i detentori. Dobbiamo cercare di fare una grande prestazione e dimostrare di avere le capacità di reagire. Ci dà fastidio non aver ottenuto la vittoria con la Cremonese ma abbiamo commesso degli errori, ma una partita storta nulla toglie a quello che abbiamo fatto in questo periodo. Domani dobbiamo tornare ad avere la concentrazione ai massimi livelli. Domani dobbiamo trovarci pronti per salvaguardare quello che abbiamo regalato a questa città".

"Dobbiamo difendere il titolo"

Il Bologna arriva a questa partita da campione in carica visto che la scorsa edizione ha battuto in finale il Milan: "Dobbiamo difendere il titolo con attenzione e non sarà facile perché il Parma è giovane e si esprime bene, ha messo in difficoltà anche il Milan. Ha giocatori di qualità e velocità e non dobbiamo commettere gli errori di lunedì. La Cremonese è la squadra che ha fatto più gol su palla inattiva e in rifinitura l'avevamo preparata. Secondo me ci siamo preparati bene e abbiamo concesso giusto qualche corner. Il Parma l'abbiamo studiato: è pericoloso e fa densità in area, ma ci siamo preparati per questo. Mi auguro che domani i ragazzi si comportino come lunedì".