"Ti fanno rincorrere": Italiano spiega e loda, "Juve forte, Bologna ko per una palla inattiva"

Una rete di Cabal permette alla Juventus di Spalletti di passare al Dall'Ara contro il Bologna di Italiano . Successo che vale il sorpasso in classifica dei bianconeri sui rossoblù con il tecnico dei felsinei che ha commentato il match ai microfoni di Dazn: "Di fronte avevamo una squadra forte, che si fa trovare pronta con la grande fisicità di Thuram, l'esperienza di Locatelli, il grande dinamismo di Cambiaso e McKennie . Siamo stati in partita e la perdiamo con una palla inattiva. Abbiamo creato e concesso, poi quando siamo rimasti in 10 uomini si è complicato tutto. Fino a quel momento lì c'eravamo. Grande merito della Juve, che è una squadra forte, che ha passo e ti fa rincorrere. Forse in questo trittico di partite una dietro l'altra un po' di fatica esce fuori. Non ho nulla da rimproverare ai ragazzi, non ne usciamo ridimensionati. Alla fine dentro la partita ci siamo stati, la perdiamo e ci dispiace, però il nostro cammino continua con la presenza in Supercoppa e ne dobbiamo andare orgogliosi".

"Serve maggiore attenzione"

Poi aggiunge: "Dovevamo essere un po' più veloci nell'andare a isolare Cambiaghi e Orsolini, quando sei lento poi loro ripristinano la linea a cinque e non è facile nell'uno contro uno, sono abili a non farsi superare. Sulle palle in profondità si può andare in difficoltà ma spesso riusciamo a leggerle bene. Heggem gli è rimasto il pallone tra i piedi e non è riuscito a non avere quell'irruenza e ha travolto l'avversario ed è stato espulso. Poi è dura in 10 uomini. Però bisogna fare più attenzione in tutte le occasioni. Oggi siamo stati anche un po' lenti nel capovolgere il gioco e non siamo stati puliti tecnicamente come in altre partite. Ci può stare, eravamo reduci da una grande partita giovedì e l'abbiamo preparata con un allenamento. Che non è un alibi perchè altre volte abbiamo vinto. Rimanere in partita contro una squadra così forse secondo me è un grande merito".

Su Castro e Immobile

Sulla scelta di far partire Castro in panchina: "Castro ha fatto più di 80 minuti in una condizione incredibile. Il campo era pesantissimo, siamo arrivati alle 5 di mattina. I vari Berna, Santi, Lykogiannis, tutta gente che meritava di essere riproposta dopo la partita di giovedì. Ma nel momento in cui vuoi performare dal punto di vista fisico e puoi ruotare, abbiamo deciso di prepararci in questo modo qua. Nulla toglie a Santi, a noi non ci ridimensiona nulla contro una squadra che lotterà per i primi posti e sono convinto che farà valere il proprio valore. Non uscire da questa partita e rimanere dentro è un grande merito". Conclude su Immobile: "Quando rimaniamo in 10 siamo andati in difficoltà anche nelle sostituzioni, avrei voluto metterlo al fianco di Castro come in Coppa Italia per vedere come avrebbe reagito la Juve ma ci saranno altre occasioni".