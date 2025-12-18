Il Bologna da Cristiano Ronaldo per la Supercoppa: un rientro in vista per Italiano, dubbio Skorupski

BOLOGNA - Le prime news che arrivano dall'Arabia Saudita sono in chiaroscuro per il Bologna. La squadra di Vincenzo Italiano - che oggi all'ora di pranzo farà il punto della situazione alla vigilia della semifinale con l'Inter - si è portata dietro sul charter anche Martin Vitik e Lukasz Skorupski. Il difensore si è riunito al gruppo, per cui può dirsi completata la parabola del suo recupero. Difficilmente partirà titolare, se Lucumi dovesse risultare in piena efficienza. Il colombiano sarebbe il prescelto al centro della difesa insieme a Heggem. Ma è confortante per lo staff rossoblù avere anche Vitik in panchina, tanto più che per sicurezza è stato aggregato al gruppo pure un giovane della Primavera, il montenegrino Bodin Tomasevic, chiaramente per far numero. La linea dovrebbe essere completata da Holm e Miranda sulle fasce, mentre a centrocampo Moro e Pobega sembrano i mediani favoriti.
Skorupksi ha invece tenuto una seduta differenziata. A questo punto diventa complesso ipotizzare una sua disponibilità. Anche in questo caso, Italiano si è tutelato convocando altri tre portieri: Ravaglia titolare; i giovani Pessina e Franceschelli di supporto. Praticamente sono rimasti a Casteldebole ad allenarsi a parte soltanto Freuler e Casale, soprattutto col primo scalpitante per rientrare il prima possibile. Il faro svizzero del centrocampo rossoblù ha la sabbia della clessidra per il recupero dalla frattura alla clavicola in esaurimento nei primi giorni del 2026. Poi Freuler (in scadenza a giugno; il Bologna spinge per il rinnovo) sarà anche reintegrato nella lista Uefa, temporaneamente rimpiazzato da Dominguez.
La curva del Bologna diserta la trasferta di Riad
Riad accoglie la Supercoppa con un’allerta meteo del tutto inusuale: si porteranno il giaccone i 400 tifosi del Bologna annunciati al seguito, non affiliati però ai gruppi organizzati della curva. Questi ultimi non hanno aderito alla trasferta in segno di protesta contro il “calcio moderno”, che pur di raggranellare soldi a questo giro sceglie uno scenario arabo per un evento italiano. Come è noto, nel caso peggiore il club incasserà 2.4 milioni di euro, che potrebbero salire fino a 11 in caso di successo, amichevole contro la vincente della Supercoppa araba inclusa. Ieri prima seduta di allenamento per il Bologna che ha lavorato al centro sportivo dell’Al Nassr, il club in cui milita Cristiano Ronaldo.