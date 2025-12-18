Il Bologna da Cristiano Ronaldo per la Supercoppa: un rientro in vista per Italiano, dubbio Skorupski

BOLOGNA - Le prime news che arrivano dall'Arabia Saudita sono in chiaroscuro per il Bologna. La squadra di Vincenzo Italiano - che oggi all'ora di pranzo farà il punto della situazione alla vigilia della semifinale con l'Inter - si è portata dietro sul charter anche Martin Vitik e Lukasz Skorupski. Il difensore si è riunito al gruppo, per cui può dirsi completata la parabola del suo recupero. Difficilmente partirà titolare, se Lucumi dovesse risultare in piena efficienza. Il colombiano sarebbe il prescelto al centro della difesa insieme a Heggem. Ma è confortante per lo staff rossoblù avere anche Vitik in panchina, tanto più che per sicurezza è stato aggregato al gruppo pure un giovane della Primavera, il montenegrino Bodin Tomasevic, chiaramente per far numero. La linea dovrebbe essere completata da Holm e Miranda sulle fasce, mentre a centrocampo Moro e Pobega sembrano i mediani favoriti.