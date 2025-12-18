Italiano avverte l'Inter: "La Juve non ci ha ridimensionati. Bologna quarto incomodo Supercoppa"

"Siamo felici e orgogliosi di giocare questa competizione e come dico ai ragazzi c'è da farsi trovare pronti. Abbiamo portato la Coppa Italia a Bologna dopo 50 anni e ci siamo meritati questa chance". Così Vincenzo Italiano , tecnico del Bologna alla vigilia della semifinale di Supercoppa contro l'Inter a Riad . "La formula è bella e ti mette alla prova contro grandi club e cercheremo di farci trovare pronti. Siamo in salute anche se arriviamo da una sconfitta in campionato, ma stiamo affrontando tutte le competizioni con entusiasmo e fiducia. Sappiamo le difficoltà della partita, ma siamo qui per giocarcela. E' una partita secca, possono esserci anche i rigori e sono partite diverse da quelle di campionato. L'Inter è diversa, coinvolge tanti uomini e propone variazioni anche dal punto di vista tattico. Ci sono grandi campioni che possono fare la giocata in qualsiasi momento. Sappiamo dunque delle difficoltà della partita perché loro giocano bene, sono arrembanti e con qualità e propongono un bel calcio" ha aggiunto il tecnico rossoblù.

Le parole di Italiano

"Toccherà a noi farci trovare pronti. Dovremo tirare fuori il massimo perché la posta in palio è altissima. Sarà per noi un bel test. Dovremo giocare da squadra matura e Bologna negli ultimi anni sta crescendo. La squadra è andata in Champions, ha vinto la Coppa Italia, ha gli stessi punti dell'anno scorso e di due anni fa, in Europa stiamo onorando il percorso. In campionato siamo stati sconfitti dalla Juve ma non siamo usciti ridimensionati. Siamo in linea con i programmi. Domani avremo tanti tifosi a vederci e ci giocheremo le nostre carte. L'affetto di Bologna è incredibile. Tutti i dettagli faranno la differenza e dovremo stare attenti. Poi abbiamo un presidente che ci tiene tanto, soffre e gioisce per noi. Contro questi campioni bisogna performare a un livello superiore anche rispetto a quello che ci ha permesso di ottenere grandi risultati. La Champions ci ha dato uno slancio incredibile e ci è servita per andare forte in campionato e vincere la Coppa Italia. Siamo andati n vantaggio dopo pochi minuti, poi la doppietta di Lautaro ha ribaltato la partita. Se vogliamo metterli in difficoltà dovremo essere performanti. Possiamo dire la nostra, abbiamo la qualità di poter far male davanti e di difenderci bene dietro. Ogni piccola attenzione in gara secca fa la differenza", ha spiegato Italiano ricordando la finale di Coppa Italia contro l'Inter.

"Immobile non dall'inizio"

Su Immobile: "Dall'inizio non potrà esserci, non ha i minuti, ma a partita in corso può darci una grossa mano. C'è il timore di farsi male di nuovo, ma ora lo vedo tranquillo e libero". Infine, Italiano ha concluso: "La spinta del pubblico rossoblù? Sono qui da un anno e mezzo e la percepisco in modo esagerato. Anche domani avremo il loro sostegno e la necessità di spingere per loro. Questi sacrifici vanno ripagati. Rendiamoli ancor più orgogliosi. Chi verrà qui avrà la voglia di prolungare il soggiorno a Riad. C'è l'emozione e la soddisfazione di giocarti un trofeo così importante contro squadre così forti. Diciamo che noi siamo il quarto incomodo. Domani non puoi performare a livello normale, te lo chiede l'avversario".