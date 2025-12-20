Bernardeschi ko, c'è frattura: i tempi di recupero e quali partite salta l'attaccante del Bologna

L’infortunio occorso a Federico Bernardeschi durante la semifinale di Supercoppa italiana contro l’Inter si è rivelato più serio del previsto. L’attaccante del Bologna è stato costretto a lasciare il campo prima dell’intervallo dopo una caduta violenta. Gli accertamenti svolti nelle ore successive hanno confermato i timori dello staff medico rossoblù. La diagnosi parla di una frattura alla clavicola sinistra. Per il giocatore si prospetta ora uno stop forzato piuttosto lungo. Il rientro in campo non avverrà prima di diverse settimane.

L’infortunio e il comunicato ufficiale del Bologna

L’episodio risale al 40’ del primo tempo della semifinale di Supercoppa contro l’Inter, quando Bernardeschi è caduto a terra dopo uno scontro di gioco. Il dolore è apparso subito intenso, tanto da rendere necessario il cambio immediato. Rientrato a Bologna, l’attaccante si è sottoposto a esami strumentali approfonditi che hanno chiarito la natura del problema. Attraverso una nota ufficiale, il club rossoblù ha comunicato che gli accertamenti hanno evidenziato una frattura angolata della clavicola sinistra. La società ha inoltre specificato che il giocatore verrà operato nella giornata di martedì. Secondo quanto riportato nel comunicato, i tempi di recupero stimati sono di circa sei settimane. Un’assenza pesante per il Bologna in una fase molto intensa della stagione.

Le partite che Bernardeschi sarà costretto a saltare

L’infortunio terrà Bernardeschi lontano dal campo per un periodo significativo, costringendolo a rinunciare a numerosi impegni ufficiali. Oltre alla finale di Supercoppa italiana, l’attaccante non sarà a disposizione in diverse gare di campionato. In Serie A salterà le sfide contro Sassuolo, Inter, Atalanta, Como, Fiorentina, Genoa e Verona, con il possibile rientro fissato intorno alla metà di gennaio. L’assenza si farà sentire anche in Europa League, dove Bernardeschi non potrà prendere parte agli ultimi due match del girone. Il Bologna dovrà infatti fare a meno di lui nelle gare contro Celtic e Maccabi Tel Aviv. Un calendario fitto che il club affronterà senza uno dei suoi uomini più esperti.