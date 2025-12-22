Italiano: "Neres in stato di grazia, Napoli superiore. Bologna a testa alta"

Le parole di Italiano

Il tecnico rossoblù analizza così la sfida: "Ci abbiamo provato, abbiamo cercato di fare il possibile contro una squadra che oggi ha overperformato con tutti i suoi componenti e con Neres che oggi era in giornata di grazia. Nel secondo tempo Ferguson ha avuto la palla forse per riaprire la partita, poi col 2-0 la gara si è chiusa. Il Napoli ha meritato, ha fatto una grande partita, noi abbiamo dato tutto però dovevamo anche noi fare una partita di livello assoluto e non ci siamo riusciti". "E' un peccato però il cammino è stato bello, queste sono partite che rimangono nel cuore e fanno crescere - ha concluso - Sono sicuro che ci porteremo in campionato, Europa League e Coppa Italia questa esperienza, per me è crescita ulteriore".