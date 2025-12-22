Tuttosport.com
Italiano: "Neres in stato di grazia, Napoli superiore. Bologna a testa alta"

Il tecnico rossoblù commenta il ko in finale di Supercoppa contro la formazione di Conte
2 min
RIAD (Arabia Saudita) - Amaro il commento del tecnico del Bologna Vincenzo Italiano ai microfoni di Sport Mediaset dopo la sconfitta subita contro il Napoli nella finale di Supercoppa Italiana. Sfuma il sogno di portare un altro trofeo ai felsinei dopo un ultimo atto conquistato con il successo in Coppa Italia dello scorso anno e la vittoria ai rigori in semifinale contro l'Inter.

Le parole di Italiano

Il tecnico rossoblù analizza così la sfida: "Ci abbiamo provato, abbiamo cercato di fare il possibile contro una squadra che oggi ha overperformato con tutti i suoi componenti e con Neres che oggi era in giornata di grazia. Nel secondo tempo Ferguson ha avuto la palla forse per riaprire la partita, poi col 2-0 la gara si è chiusa. Il Napoli ha meritato, ha fatto una grande partita, noi abbiamo dato tutto però dovevamo anche noi fare una partita di livello assoluto e non ci siamo riusciti". "E' un peccato però il cammino è stato bello, queste sono partite che rimangono nel cuore e fanno crescere - ha concluso - Sono sicuro che ci porteremo in campionato, Europa League e Coppa Italia questa esperienza, per me è crescita ulteriore".

 

 

 

